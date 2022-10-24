Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: EYT ve sözleşmeli personel masada

Emekli olanlar yeniden çalışabilir mi?



Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir.