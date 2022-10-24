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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: EYT ve sözleşmeli personel masada

Çalışma hayatına ilişkin milyonlarca kişinin merakla beklediği çalışmalar bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda değerlendirilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: EYT ve sözleşmeli personel masada
Kabine

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

Sözleşmelilere kadro çalışması

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

Kamuda kadro için son viraja girildi: Farklılıklar bulunuyor
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Kamuda kadro için son viraja girildi: Farklılıklar bulunuyor

Başörtüsü için referandum çağrısı

Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

EYT çalışmasında sona yaklaşıldı
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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme işletmeleri yakından ilgilendiriyor.
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Şirketler, EYT ile emekli olacak çalışanlarına kıdem tazminatı ödeyecek.
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Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor. Uzmanlar kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme yapılabileceği görüşünde.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar.
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\"İşletmelerin kıdem tazminatı yükü yüzde 50 artabilir\"

Eğer yüzde 50'ye yakın bir zam gelirse 2023'teki kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tutarı da 2023'te yüzde 50'ye yakın artış gösterebilir.
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Belki burada kıdem tazminatıyla ilgili birtakım kolaylıklar, işte devletin ya da İŞKUR'un desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi, işçi ve işverenin eğer mutabık kalması durumunda. Bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir.
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Emekli olanlar yeniden çalışabilir mi?

Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir.
EYT çalışmasında sona yaklaşıldı
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi aralık ayında tamamlanacak. Hali hazırda iş hayatında olan çok sayıda çalışanın emekli olması durumunda kıdem tazminatı nasıl olacak, emekli olanlar yeniden çalışabilecek mi? Detaylar haberimizde.


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