Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanıyor: Başörtüsü düzenlemesi ve enflasyonla mücadele masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.

Toplantının ana gündem maddeleri başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve tahıl koridorunun tekrar açılması olacak.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ GÖRÜŞÜLECEK

Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlanırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kabine'de muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar da Kabine'de görüşülecek.

Öte yandan doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de görüşme sağlanacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor.

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DIŞ POLİTİKA

Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak.

Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi konular da toplantının gündeminde olacak.

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