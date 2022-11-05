Rus tahılı Afrika'ya ücretsiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın kendi tahılını ücretsiz dağıtmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı’nda konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ikna ederek tahıl koridorunun yeniden çalışmasını sağlayan Erdoğan, atılacak yeni bir adımı anlattı.

KRİZİ EN AĞIR AFRİKA YAŞIYOR

Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke ekonomisinin son 50-60 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla baş etmeye çalıştığını aktaran Erdoğan, bilhassa aşırı artan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskısını bir müddet daha sürdüreceğinin anlaşıldığını dile getirdi. Gıda ve enerji kriziyle birlikte sosyal refah kayıplarını da derinleştiren bu yeni gerçeklik karşısında çoğu ülkenin yalpaladığını ve çaresiz kaldığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Krizi herkes çeşitli derecelerde hissetse de yıkıcı sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar Afrika ve Asya’daki kırılgan devletlerdir.”

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VİCDANLARIMIZI KANATIYOR

“Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra Afrikası’ndaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor.”

DÜNYA GEREKLİ DERSİ ÇIKARMADI

Milyonlarca insanı ölümün eşiğine getiren bu trajedilerin sona erdirilmesi noktasında kayda değer hiçbir çaba gösterilmediğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: “Uluslararası toplumun salgın döneminde ortaya çıkan trajedilerden gereken dersleri çıkarmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Özellikle ağızlarını her açtıklarında dünyanın geri kalanına, insan hakları ve özgürlük dersi veren Batılı kurumların ve ülkelerin bu vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir.”

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ÖNCE FAKİR ÜLKELERE GÖNDERELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı MÜSİAD EXPO Fuarı’nda Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da yer aldı.

“Nitekim dün akşam (önceki akşam) Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada da dedim ki ‘G20’de bunu gündeme getirelim ve G20 Zirvesi’nde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahıllı gübreyi göndereceğiz yoksa az gelişmiş, fakir, garip gureba ülkelere mi göndereceğiz bunun için orada bir adım atalım.’ Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim.”

13-14 KASIM’DA GÖRÜŞECEĞİZ

“Zira Sayın Putin evvelsi günkü görüşmemde bana şunu söyledi: ‘Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim.’ Hemfikir olduk ve bunu da dedik G20’de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14’ünde Bali’de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız.”

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İslam dünyası sağır kesildi!

Avrupa’yı “bahçe”, dünyanın geri kalanını ise “vahşi otlar” olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmadığını ancak kabul de etmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunlar için medeniyet sadece Batı’yı, insan sadece beyaz adamı, hak ve özgürlükler de sadece Avrupalı bireyleri ifade etmektedir. Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalılar ise ancak ucuz iş gücüyle altınıyla petrolüyle ve diğer tüm doğal kaynaklarıyla bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Şayet böyle bir durum yoksa bu insanlar görkemli Avrupa bahçesini istila eden birer ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, kökenine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini yakın geçmişteki acı tecrübelerden gayet iyi biliyoruz. Sömürgeciliği yeni yol ve yöntemlerle devam ettirenlerin krizler karşısında vicdani tavır takınmasını da beklemiyoruz. Bizi asıl üzen, İslam dünyasındaki kardeşlerimizin, en azından bir kısmının mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır.”

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Elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, orta ve yüksek teknolojiye, yüksek katma değere dayalı ürünlerin üretimi ve ihracatı konusunda yoğun gayret göstermekle birlikte sanayinin ana omurgasını hâlâ temel ihtiyaç maddelerinin oluşturduğuna dikkat çekti. İnsanlar yemekten, giyinmekten, günlük hayatları için gerekli temel ürünleri almaktan vazgeçmeyeceği için Türkiye’nin pazarının kolay kolay bitmeyeceğini ve küçülmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: “Herhangi bir yerde enerji gibi elimizde olmayan girdi artışlarına dayalı rekabet sebebiyle kaybettiğimiz avantajı, bir başka yerde hızla telafi etme imkanına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tabii bunu söylerken enerji konusundaki çözüm arayışlarımızı da kesintisiz sürdürdüğümüzün altını bilhassa çizmek istiyorum. Hidroelektrik kaynaklarımızı sonuna kadar değerlendirirken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların yaygınlaşmasını da teşvik ediyoruz. Sürekli ve sürdürülebilir enerji için yenilenebilir enerjiye dayalı üretimde oluşan dalgalanmaları dengeleyecek diğer araçları da hızla ülkemize kazandırıyoruz. Unutmayın, artık Türkiye inşallah doğal gazda bir ‘hup’ olacak ve Rusya doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevki konusunda Sayın Putin’in herhalde açıklamalarını dinlediniz, duydunuz. Bu çalışmayı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Ayrıca Karadeniz’de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde, konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız.”

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MÜSİAD iş adamı derneğinin çok ötesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarda yaptığı konuşmada fuara ilginin yoğun olmasını takdirle karşıladığını söyledi. “Ülkemiz içinden ve dışından ilginin gayet yoğun olduğunu öğrendim. D8 büyükelçileri zirvesinin gerçekleştirilmesini takdirle karşıladım. Oldukça zengin içeriğe sahip fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Somali, Cibuti, Sudan gibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz. Somali halkına daha fazla destek vereceğiz. Bu noktada iş adamı derneği olmanın ötesine geçerek mazlumlara sahip çıkan MÜSİAD’ın çalışmalarını takdirle takip ediyorum. Suriye İdlib’de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü tamamlayan derneğimizi tebrik ediyorum.”

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