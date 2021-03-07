Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Canilerin insan içine çıkamayacağı bir ortam geliştirmek zorundayız Samsun’da İbrahim Zarap'ın, eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeleyerek bayıltana kadar dövmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hukuk gereğini yaptı ve Samsun’daki cani tutuklandı. Aile, arkadaş, işveren, mahalle, uzak-yakın hepimiz bu canilerin bir daha insan içine çıkamayacağı bir ortam ve kültür geliştirmek zorundayız" dedi.

Haber Merkezi 07 Mart 2021, 15:33 Son Güncelleme: 07 Mart 2021, 15:42 Yeni Şafak