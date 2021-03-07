Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Canilerin insan içine çıkamayacağı bir ortam geliştirmek zorundayız

Samsun’da İbrahim Zarap, boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeleyerek bayıltana kadar dövmüş; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen cani, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.
"Canilerin insan içine çıkamayacağı bir ortam geliştirmek zorundayız"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olaya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Kalın, mesajında "Hukuk gereğini yaptı ve Samsun’daki cani tutuklandı. Umarım en ağır cezayı alır. Aileye gerekli destek veriliyor. Yeterli mi? Değil. Aile, arkadaş, işveren, mahalle, uzak-yakın hepimiz bu canilerin bir daha insan içine çıkamayacağı bir ortam ve kültür geliştirmek zorundayız" dedi.