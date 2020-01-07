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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da önceliğimiz ateşkes olması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, Libya'da yaşanan son durumları değerlendirerek, "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması" dedi. ABD-İran gerginliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kalın, "Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

Putin görüşmesinde öncelik İdlib

İdlib’deki kritik durum masaya yatırıldı. Saldırılar Astana mutabakatının ihlali anlamına geliyor aynı zamanda Rusya tarafına rejimi durdurma noktasında gerekli adımları atma çağrısında bulunuyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşeceği öncelikli konu başlıklarından birisi olacak.

İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
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İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor.


ABD-İran gerginliği

Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

Herkesin aklıselimle, sükunetle hareket etmesi gerekiyor. Bu çağrımızı yenilemeye devam edeceğiz.

Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfsını yitirdiğini görüyoruz.

İran ve ABD arasında sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt
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İran ve ABD arasında sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Bizim bu noktada 'arabulucu olalım'gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi.

Libya'da öncelik ateşkes

Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır.

Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir
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Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir
Libya tezkeresinin TBMM'den geçmesinin ardından Hafter güçleri, saldırılarını dört bir yandan şiddetlendirdi. Yeni Şafak'a bilgi veren saha kaynakları, Türkiye'nin desteği hızlanmazsa önümüzdeki birkaç gün içerisinde Trablus'un düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.


TBMM'den bir tezkere çıktı ve asker gönderme yetkisi verildi. Ne zaman ne kadar asker gidecek bunu sizinle paylaşamam. Meşru Libya hükumeti yanında olmaya devam edilecek. Dörtlü zirve konusunda mutabık kalınmış ve şubat ayında İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı. Şubat ayında yapılması planlanıyor. İdlib sürecinde bir dörtlü zirve vardı konular ortak olduğu için bu iki zirvenin birleştirilmesi konusunda fikir alışverişi söz konusu. Kilit aktörlerin bir araya gelmesi noktasında bu platformun çok önemli olduğunu söylemek isterim.

İÜ'deki yemek eylemi

Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek.
ABDden yanlış mektup

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NATOdan Irak hamlesi

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Önceliğimiz ateşkes

Önceliğimiz ateşkes

Kritik toplantı sonrası Kalın'dan ilk değerlendirme.
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