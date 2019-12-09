Gündem Cumhurbaşkanlığınca onaylandı Üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacak
EĞİTİM

Cumhurbaşkanlığınca onaylandı: Üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacak

Cumhurbaşkanlığınca onaylandı: Üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için toplam 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin Cumhurbaşkanlığınca onaylandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kalkınma yolundaki 2023 hedeflerine ulaşmasının, ancak nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücüyle mümkün olduğu bildirildi.

Bu bağlamda 'Yeni YÖK' anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için pek çok projenin planlandığı kaydedilen açıklamada, "Bu projeleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu projelerden birisi olan 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için toplam 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin Kurulumuzca yükseköğretim kurumlarına tahsisi Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulunmuştur" denildi.

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Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar dikkate alındı


İlave kadro izinleri için yapılan merkezi planlamada öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanların dikkate alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda 180 adedi hukuk olmak üzere; 'Eczacılık, Mimarlık, Psikoloji, Hemşirelik, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi, Özel Eğitim, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi' gibi alanlarda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verilmiştir. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacaktır. Yapılan planlama ve projeksiyonlarımıza göre müteakip iki sene aynı minvalde bu politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliği büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Diğer taraftan üniversite planlaması ve talebi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen izin sonucu çıkılan ilan süreçleri de aynen devam etmektedir. Öncelikli alanlar kapsamında verilen bu yeni izinler bu yürüyen süreçlere ilaveten merkezi planlama sonucu yükseköğretim kurumlarına verilen 'ek' izinlerdir.

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