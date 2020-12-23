Gündem Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi
POLİTİKA

Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alındı.

Haber Merkezi DHA
TCB ORKİNOS ile 2800 metreden görüntü alındı.
TCB ORKİNOS ile 2800 metreden görüntü alındı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edilerek, 2800 metreden görüntü alındı.

Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı" denildi.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde sona gelindi: 'Üstünlüğü şok edici' olarak tarif edilmişti
EKONOMİ
Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde sona gelindi: 'Üstünlüğü şok edici' olarak tarif edilmişti

MSB: Doğu Akdeniz'de fiili atış tatbikatı gerçekleştirildi
GÜNDEM
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili atış tatbikatı gerçekleştirildi
Abone Ol Google News
Poşetlere zam gelecek mi?

Poşetlere zam gelecek mi?

​Plastik poşetlerin 2021 yılındaki fiyatı belli oldu.
14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

​Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı.
CHPli Tanrıkulu: AİHMnin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 522 deprem konutu temel atma törenine video-konferansla katıldı.

​6 milyar dolarlık keşfin ilginç hikayesi..
Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

​Hindistan'da 'kirlilik' katliam boyutuna ulaştı.
Yusufeli'nde son 13 metre

Yusufeli'nde son 13 metre

​Dev iş makineleri vinçle havadan taşınıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.