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Gündem MSB Doğu Akdenizde fiili atış tatbikatı gerçekleştirildi
ANKARA

MSB: Doğu Akdeniz'de fiili atış tatbikatı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
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Bakanlığın Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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