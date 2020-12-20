MSB: Doğu Akdeniz'de fiili atış tatbikatı gerçekleştirildi

Bakanlığın Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz’de “Fiili Silah Atış Eğitimleri” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dytO4DArns
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz’de “Fiili Silah Atış Eğitimleri” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dytO4DArns— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2020