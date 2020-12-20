MSB: Doğu Akdeniz'de fiili atış tatbikatı gerçekleştirildi

Ekonomi

Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabilir

Tarihinde ilk kez 20 bin doları aşan Bitcoin 24 bin doları zorlarken, analistler de iddialı tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Blockchain.com Araştırma Şefi Garrick Hileman Bitcoin'in 2021'de 1 trilyon dolar değerinde bir varlık haline gelmesini beklediğini belirtti. Bu öngörünün gerçekleşmesi için 1 Bitcoin'in 54 bin dolarlık değere ulaşması gerekiyor