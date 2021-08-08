Dalaman'da ormanlık alanda yangın başladı: Bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gündem

Otobüs kazalarına çözüm önerisi: Gizli müşteri ve fahri denetleyici

Şehirlerarası otobüs yolculuklarında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesine yönelik gizli müşteri veya fahri denetleyici önerisi, son yaşanan kazaların ardından yeniden gündemde. Her firmanın belirleyeceği bir yolcuyla veya Bakanlık tarafından görevlendirilecek denetleyicinin, yolculuk sürecini gözlemleyeceği ve müdahalede bulunabileceği bir sistemin kurulmasının en hızlı ve kesin çözüm olacağını belirten Günaydın Turizm’in sahibi Emir Günaydın, bu doğrultuda kapsamlı bir çalışma yapılmasının acı tabloların meydana gelmesini engelleyeceğini belirtti.