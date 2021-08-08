Gündem Dalamanda ormanlık alanda yangın başladı Bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor
MUĞLA

Dalaman'da ormanlık alanda yangın başladı: Bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla’da bir yangın haberi de Dalaman’dan geldi. İlçeye bağlı Şerefler Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın başladı.

Haber Merkezi İHA
Dalamanda ormanlık alanda yangın başladı: Bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor
Dalaman'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla il genelinde halen Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınları devam ederken bir üzücü yangın haberi daha geldi. Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda da yangın başladı. Şerefler Mahallesi Kuzmuar mevkiinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

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39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor
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Muğla’da devam eden yangınlar içerisinde en yoğun çalışmanın yürütüldüğü bölge Köyceğiz.
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Söndürme çalışmaları Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasındaki bölümde yoğunlaştırılmış durumda. Bu bölgeye hava araçları uçaklar ve helikopterler yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.
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Seydikemer ilçesi Karaköy’de çıkan yangının çevresi ekipler tarafından çevrildi.
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Milas’ta devam eden ve Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf edilen orman yangınına bugün havadan 12 helikopter müdahale edecek şekilde planlama yapıldı. Karadan 100’e yakın arazöz ve 400’e yakın personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.
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39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor
Muğla'da devam eden orman yangınlarında 11'inci güne girildi. 5 noktada devam eden orman yangınlarına sabahın ilk ışıkları ile havadan 39 helikopter, 6 uçak ile karadan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 342 arazöz, bin 843 personel, Türkiye'nin değişik illerinden gelen itfaiye ekipleri, su tankları ve gönüllüler ile müdahale devam ediyor.


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