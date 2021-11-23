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İSTANBUL

Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
Kaza yapan kamyon

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı.

Damper üst geçide takılı kalırken, kamyonun ön kısmı yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

"MİLLET KORNA ÇALDI AMA DUYMADI"

Yaşanan kazayı anlatan Murat Gökben, "Yolda gelirken damper açıldı. Sonra üst geçide vurdu. Yaralanan olmadı. Millet korna çaldı ama arkadaş duymadı" dedi

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide çarpması güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu daha sonra üst geçide çarpıyor.

Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
OYNAT 00:53
Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kaldı, kamyonun ön kısmı ise yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.


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