Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı

Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.



Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kaldı, kamyonun ön kısmı ise yaklaşık 20 metre sürüklendi.



Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.