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İSTANBUL

Darbe tamponu hayat kurtarır

TIR ve kamyonların kasalarının arkasında ‘darbe sönümleyici tampon’ olmaması arkadan çarpmalarda ölüm oranını yükseltiyor. Bunun son örneği, 4 İHH gönüllüsünün hayatını kaybettiği kaza oldu. Sürüş uzmanı Ethem Genim, “Bu tamponlar çarpma durumunda araç hızını azaltıyor ve aracın alta girmesini önlüyor, yani hayat kurtarıyor” dedi. Genim, araçlara muayene öncesi bu aparatların takıldığını ardından da çıkarıldığını söyledi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Darbe tamponu hayat kurtarır
Darbe tamponu hayat kurtarıyor.

Doktor Rümeysa Berin Şen, TUSAŞ yöneticisi Serdar Demir ve son olarak BAYKAR Mühendisi Tarık Kesekçi’nin de aralarında bulunduğu iyilik yolunda can veren Genç İHH gönüllüleri...

Türkiye’yi yasa boğan bu kazalarda ne hava yastığı ne de emniyet kemeri işe yaradı. Çünkü kazaların yaşandığı kamyon ve TIR’ların arkasında ‘önleyici tampon’ ya da ‘şok emici aparat’ yoktu. Yaşanan bu tür kazalar kamyon ve TIR gibi araçların arkasına takılması gereken darbe sönümleyici tamponun önemini gözler önüne serdi.

Ethem Genim
Ethem Genim

ÖLÜMDEN KORUR

İleri Sürüş Güvenlik Uzmanı Ethem Genim, ağır vasıta araçların arka kısmında darbe sönümleyici tampon bulundurmanın ölümlü kazaları büyük oranda önlediğini ifade etti.

Arkasında ‘önleyici ntampon’ bulunmayan nbir kamyona ya da TIR’a narkadan çarpan araç, TIR’ın altına girmekten kurtulamıyor. n
Arkasında ‘önleyici ntampon’ bulunmayan nbir kamyona ya da TIR’a narkadan çarpan araç, TIR’ın altına girmekten kurtulamıyor. n

Genim şöyle devam etti:

  • “Bu konu ile ilgili geçtiğimiz yıllarda da aynı serzenişte bulunmuştuk. Ancak yaşanan kazalarda görüyoruz ki ders almamışız. Ağır vasıta araçların işletmecileri 3-5 bin lira masraftan kaçmak için insan hayatını tehlikeye atıyor. Kendileri bu tür bir kazaya karışınca ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu anlarlar ama iş işten geçmiş olur. Darbe sönümleyici tampon araçların ağır vasıta araçlara arkadan çarpması durumlarında araç hızını azaltıyor ve araç altına girmeyi önlüyor yani hayat kurtarıyor.”

MUAYANEDE TAKIP SONRA SÖKÜYORLAR

Mevzuata göre kasalı kamyonet-kamyon ve TIR tipi yük taşıyan araçların, arkadan çarpmalarda kasanın altına girmeyi önleyecek şekilde tasarlanması ve arka kısımda çelikten yapılmış tampon olması zorunluluğu bulunduğuna dikkat çeken Genim, “Bu araçların muayeneden geçmeleri için arka kısımlarına darbe sönümleyici tampon takma zorunluluğu var. Ancak muayenede takıp sonra söküyorlar. Mevzuatta var ama uygulamada yok. Bu konuda denetimlerin sıkılaştırılması ve ağır cezai müeyyidelerin uygulanması gerekiyor” dedi.

Fevzi Apaydın
Fevzi Apaydın

TAMPONSUZ ARAÇ MUAYANEDEN GEÇEMEZ

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ise şunları kaydetti: “Bütün kamyonlarda ve çekicilerin dorselerinde tampon bulunması zorunlu. Tamponsuz araçlar fenni muayene komisyonundan geçemez. Hatta yandan çarpmalarda dahi kamyonların ve TIR dorselerinin yakıt depoların olduğu yer ve onun yanındaki o boşluklar da tamamen kapalı olmak zorunda. Bu kurallara uymayanlar istisnadır. Bunlar da trafik ve jandarma ekipleri tarafından görüldükleri yerlerde cezalandırılmaktadır. Bu tür araçlar zaten muayeneden de geçemez” dedi.

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TIR ve kamyonlar için koruyucu tampon: Uygulanmaması can yakıyor
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TIR ve kamyonlar için koruyucu tampon: Uygulanmaması can yakıyor
Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki dört gencin hayatını kaybetmesi bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Uzun araçların arkasında neden koruyucu tampon yok? Konunun uzmanlarına göre TIR'lar için 'tampon' ya da 'şok emici aparat' uygulaması zorunlu hale getirilmeli ve bu süreç trafik ekiplerince çok etkin bir şekilde denetlenmeli. Aksi takdirde TIR ve kamyonlara arkadan çarpan araçtakilerin hayatını kaybetmesi kaçınılmaz.




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