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BURSA

İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik

İstanbul Genç İHH Lise Başkanı Muratcan Kaya ile İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Kaan Tığlı, Bursa’daki teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Akıncı SİHA projesinde de çalışan Baykar’da görevli mühendis Tarık Kesekçi, belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol almıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik
Bursa’da İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 4 gönüllüsü, dün yaşanan trafik kazasında can verdi.

Bursa’da İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 4 gönüllüsü, dün yaşanan trafik kazasında can verdi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda Muratcan Kaya (21) idaresindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H’nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Yusuf Taha Göktaş
Yusuf Taha Göktaş

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kaya ile aynı araçtaki Yusuf Taha Göktaş (22), Tarık Kesekçi (26) ve Kaan Talip Tığlı’nın (25) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tarık Kesekçi
Tarık Kesekçi

Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Muratcan Kaya’nın İstanbul Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Lise Başkanı, Yusuf Taha Göktaş’ın Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu, Tarık Kesekçi’nin Baykar’da uçak mühendisi ve Kaan Talip Tığlı’nın İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom’da veri mühendisi olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kaan Tığlı
Kaan Tığlı

Otomobildekilerin, İstanbul Genç İHH’nin liselilere yönelik düzenlediği teknoloji kampına gittikleri öğrenildi.

Muratcan Kaya
Muratcan Kaya

ÖMÜRLERİNİN BAHARINDA

İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis de “İHH olarak çok acı bir gün yaşıyoruz. Kardeşlerimiz Bursa’da lise öğrencilerine yönelik teknoloji kampına gitmekteydiler. Genç yaşlarına rağmen kendilerini gençlere adayan yiğitlerdi. Ömürlerinin baharında Rabb’lerine kavuşan gençlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Ailelerine de sabır diliyoruz” dedi.

İHA ve SİHA’ların takım lideriydi

  • Kazada vefat eden Baykar’da görevli Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi, yerli ve milli Akıncı’nın yapımında görevli mühendislerin takım lideriydi. Kesekçi, Akıncı’nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Baykar başsağlığı mesajı paylaşırken Selçuk Bayraktar da Kesekçi için “Akıncı’da birlikte çok sabahladık. Seni çok özleyeceğim kardeşim.” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

Vatan sana minnettardır

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hayatını kaybeden Kesekçi’nin ardından duygusal bir mesaj paylaştı. Bayraktar, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: “Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, @T3Vakfi’mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk’a yürüdü. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim.”

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Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisinin 'Erbakan' hayali: Gösterdiği yoldan yürümek için buradayız

İHH bu kış da ihtiyaç sahiplerini ısıtacak: Suriyelilere 1500 TIR dolusu yardım
FOTOĞRAF 6
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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, Suriye'de maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce aileyi dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayacak.<br><br>
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Bugüne kadar Suriye'ye binlerce tır insani yardım malzemesi gönderen İHH, bu yıl kış kampanyası kapsamında bölgeye 1500 tır göndermeyi hedefliyor. Kampanyayı 1 Kasım'da, \"Kış Kapıda, Yalnız Bırakma\" sloganıyla başlatan İHH, bir dizi etkinlik düzenleyecek.<br><br>
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yapılacak ilk etkinlikte, İstanbul'dan 50, Anadolu'dan ise 100 insani yardım tırı bölgeye uğurlanacak. Yardımların bölgeye ulaşmasının ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde dağınık halde bulunan 73 farklı kampta, İdlib, Azez, Cerablus ve El-Bab'da dağıtımlar gerçekleştirecek. Yardımlardan aylık olarak yaklaşık 85 bin kişi istifade edecek.<br><br>
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İHH'nın açıkladığı acil ihtiyaç listesinde, un, kömür, soba, gıda kolisi, hijyen malzemeleri, sünger yatak, battaniye, çocuk giyim ve halı gibi yardım malzemeleri bulunuyor.<br><br>
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Hayırseverler, \"KIS\" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek kampanyaya 5 lira destekte bulunabiliyor. Ayrıca, İHH’nın internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile ya da banka hesap numaralarına açıklama kısmına \"SURIYE KIS\" yazarak yardım edilebiliyor.<br><br>
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İHH, geçen yıl kampanya kapsamında 1117 insani yardım tırını bölgeye göndermişti. ​​​​​​​<br><br>
İHH bu kış da ihtiyaç sahiplerini ısıtacak: Suriyelilere 1500 TIR dolusu yardım
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