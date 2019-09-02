DEAŞ'ın bomba uzmanı Osmaniye'de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı faaliyetlerine katıldığı ve örgütün bomba uzmanı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu U.E, Osmaniye'de yakalandı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı faaliyetlere katıldığı ve örgütün bomba uzmanı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu U.E'yi Osmaniye'de kaldığı evde gözaltına aldı.

U.E, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.