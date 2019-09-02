Gündem Osmanlı kaftanları ile uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
ANKARA

Osmanlı kaftanları ile uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Ankara'da polis ekipleri, suda eritilerek Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere emdirilmiş, 33 kilo 550 gram baz morfin ve 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi. Narkotik köpeği 'İvan' tarafından bulunan uyuşturucu yüklü kaftanların Avustralya ve İngiltere'ye gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
İncelenen 10 kaftanda, daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.
İncelenen 10 kaftanda, daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, kentteki kargo şubesi üzerinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, narkotik köpeği 'İvan' ile kargo merkezinde arama yaptı.

Narkotik köpeği 'İvan', yapılan aramalarda Osmanlı kaftanlarına pozitif tepki verdi. Kaftanlar, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Burada yapılan inceleme sonucu, kaftanların içindeki keçelere uyuşturucu emdirildiği belirlendi. İncelenen 10 kaftanda, daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.

Kaftanların içindeki keçelere uyuşturucu emdirildiği belirlendi.

Aynı şubeye ikinci kez gelince yakalandılar

Yapılan çalışma sonucu, kargo paketlerinin İran uyruklu A.B. ve A.A.'ya ait olduğu belirlenirken şüpheliler uyuşturucu göndermek için ikinci kez aynı kargo şubesine geldi. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.

Şüphelilerin Çankaya ilçesindeki evlerinde yapılan aramada ise 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 12 kilo 650 gram metamfetamin ile 5 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 7 kilo 550 gram baz morfin ele geçirildi. Operasyonda toplamda 33 kilo 550 gram baz morfin ile 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

40 kişinin tutuklandığı dev uyuşturucu operasyonundan görüntüler
OYNAT 01:38
40 kişinin tutuklandığı dev uyuşturucu operasyonundan görüntüler
Bursa'da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik bin polisle yapılan operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 35'i tutuklanırken, aranan 5 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 40'a ulaştı.
Ödüllü işçi de kovuldu

'Ödüllü işçi' de kovuldu

Bulduğu dolar dolu cüzdanı polise teslim etmişti.
UCM kararını gözden geçiriyor

UCM kararını gözden geçiriyor

​Mavi Marmara Davası avukatları karardan memnun.
Yapacak bir şey yok

Yapacak bir şey yok

Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap.
İstanbullular neye <br>uğradığını şaşırdı!

İstanbullular neye
uğradığını şaşırdı!

İSPARK'a yüzde 70'e varan zam geldi...
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı.
Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe Harekatı'nda ele geçirildi.

İthamlar temelsiz

İthamlar temelsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
Rakibe gitti

Rakibe gitti

​Diagne'nin transfer maliyeti belli oldu
Tamamı söküldü

Tamamı söküldü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti.
4 katlı <br>binada patlama

4 katlı
binada patlama

Esenyurt'taki patlamada bir kişi yaralandı.
Büyüme<br> rakamları açıklandı

Büyüme
rakamları açıklandı

​Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daraldı.
İstanbul'a geldi

İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlı kulüpten son gün transferi.
Aslan oluyor

Aslan oluyor

Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi.
Yargıtay<br>son noktayı koydu

Yargıtay
son noktayı koydu

​Dövizle kredi çekenler için önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.