Gündem DEAŞın infaz hücresi operasyonunda 10 kişiye tutuklama
ANKARA

DEAŞ'ın infaz hücresi operasyonunda 10 kişiye tutuklama

Ankara'da polisin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operayonda gözaltına alınan 5'i örgütün infaz hücresinde faaliyet gösteren 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
DEAŞ’lıların, 2018’de öldürülmesine karar verilen yabancı uyruklu R.A.M’yi infaz ettiği de ortaya çıkarılmıştı.
DEAŞ’lıların, 2018’de öldürülmesine karar verilen yabancı uyruklu R.A.M’yi infaz ettiği de ortaya çıkarılmıştı.


Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı saha çalışmalarında Başkent'te bulunan ve Suriye'de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisi 5 kişi tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen örgüt üyelerinin DEAŞ bünyesinde infaz hücresi oluşturduğu ve örgütün sözde mahkemelerinde ölüm kararı verilenleri öldürdüğü saptandı. Ölüm kararı verilen örgüt üyesi R.A.M'yi 26 Kasım 2018 tarihinde Altındağ ilçesinde öldürüp, cesedini şüphe çekmemek için tekerlekli sandalye ile evden çıkararak araziye attığı saptanan 5 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Örgüt mensubu ailelere yardım

Beşi DEAŞ infaz hücresi içinde yer alan, 5'i yine bu hücreye bağlı faaliyet gösteren ve örgüt mensubu ailelere 'Kefele' adı altında yardım dağıtan toplam 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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