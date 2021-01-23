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ANKARA

İnfaz edilen DEAŞ'lıyı karısı taşımış: 10 kişilik hücre çökertildi

İnfaz edilen DEAŞ'lıyı karısı taşımış: 10 kişilik hücre çökertildi

Ankara’da DEAŞ’ın 10 kişilik infaz timi çökertildi. DEAŞ’lıların, 2018’de öldürülmesine karar verilen yabancı uyruklu R.A.M.’yi infaz ettiği ortaya çıkarıldı. R.A.M.’nin cesedinin taşındığı görüntülerde tekerlekli sandalyeyi itenin, kurbanın karısı olduğu ortaya çıktı. İnfaz listesinde 5 kişinin daha bulunduğu öğrenilen hücrenin, DEAŞ’lı ailelere ‘Kefele’ adı altında para dağıtan kuryeleri yönettiği de tespit edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Arabayı ittiren kadının ise R.A.M.’nin karısı olduğu belirlendi. Kadının şu anda cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.
Arabayı ittiren kadının ise R.A.M.’nin karısı olduğu belirlendi. Kadının şu anda cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik çok önemli bir operasyon için düğmeye basıldı. İnfaz mahkemesi kuran ve bir kişiyi de infaz eden DEAŞ’lılara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla, Suriye’de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet yürüten DEAŞ üyelerinin “infaz hücresi” oluşturduğu ve irtibatta oldukları bir diğer grubun DEAŞ’lı şahıslara ve ailelerine “Kefele” adı altında para dağıttığı tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandı. Polis, hücrenin 26 Kasım 2018’de Altındağ’da işlenen bir cinayetle ilişkisi ortaya çıkınca soruşturma derinleştirildi. 30 klasörden oluşan cinayet dosyası tekrar ele alındı.

SİNYAL BİLGİLERİ ELE VERDİ

  • Ayrıca cinayetin işlendiği olay mahallinde bulunan baz istasyonu verilerinden elde edilen 125 bin telefon irtibatı analiz edildi ve hücredeki 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun kullandıkları cep telefonu numaraları belirlendi. Bu numaraların da incelenmesi üzerine hücrede yer alan DEAŞ’lıların cinayeti gerçekleştirdiğine dair analizler soruşturma dosyasına eklendi. Cinayet gününe ait güvenlik kamera kayıtları incelendi ve şüphelilerin geliş-gidiş güzergahları ve cinayetle olan ilişkileri fotoğraflama yöntemi ile tespit edildi.

SANDALYEYLE ATTILAR

Böylece infazın nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Buna göre, DEAŞ mensubu 2 şahıs, yabancı uyruklu R.A.M.’nin öldürülmesi için örgütün sözde mahkemesine başvurdu. İnfaz mahkemesi de R.A.M.’nin öldürülmesine karar verdi. 5 kişilik infaz timi, R.A.M.’nin infazı için görevlendirildi. Ayrı araçlarla cinayeti işlemek üzere başvuruda bulanan şahısların evine giden infaz timi, R.A.M.’yi eve çağırdı. İnfaz timi, R.A.M.’yi soğukkanlılıkla iple boğarak öldürdü. İnfaz timi daha sonra da dikkat çekmemek için evde bulunan tekerlekli sandalye ile R.A.M.’nin cesedini uzakta bir yere bıraktı.

CESEDİ KARISI TAŞIMIŞ

  • R.A.M.’nin cesedinin tekerlekli sandalyeyle taşındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre, biri kadın 2 şahıs, 27 Kasım saat 01.00 sıralarında R.A.M.’nin cesedini tekerlekli sandalyeyle taşıyor. Arabayı ittiren kadının ise R.A.M.’nin karısı olduğu belirlendi. Kadının şu anda cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Şahıslar, R.A.M.’nin cesedini bıraktıktan sonraki görüntüleri de aynı kameraya yansıdı. Buna göre, bu sefer R.A.M.’yi infaz eden ekipte yer alan erkek şahsın tekerlekli sandalyeye oturduğu ve R.A.M.’nin karısının yine tekerlekli sandalyeyi ittirdiği görülüyor.

5 kişilik ölüm listesi

Cinayetin ortaya çıkması üzerine infaz timi, örgüte başvuruda bulunan 2 şahsın suçu üstlenmelerini sağladı. İnfaz hücresi de kendisi gizledi ve “uyumaya” aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde infaz hücresinin elinde 5 kişilik daha infaz listesinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine dün operasyon düğmesine basıldı.

10 şüpheli gözaltında

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 3 ilde düzenlenen ve terör, istihbarat ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin Terör Şube’deki sorguları devam ediyor.

KURYELERİ YÖNETİYOR

Şüphelilerin ayrıca Ankara ve Kırşehir’de bulunan DEAŞ’lı ailelere “Kefele” adı altında para aktarımı yapan kuryeleri yönettiği belirlendi.

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