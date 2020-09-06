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Gündem DEAŞın sözde istihbaratçısı örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş
KONYA

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş

Konya'da evinin önünden kaçırılıp, dağlık arazide saatlerce işkence gören ve hastanedeki tedavisinin 12'nci gününde hayatını kaybeden Emrah Ağar'ın (27), terör örgütü DEAŞ'in sözde istihbaratçısı olduğu ve örgüt içerisindeki hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Naci Ölmez (33), kardeşi Sedat Ölmez (30) ve Abdullah Akdoğan (33) tutuklandı
Naci Ölmez (33), kardeşi Sedat Ölmez (30) ve Abdullah Akdoğan (33) tutuklandı

Ağar'ın, dini toplantılara katılmaması, örgütün istediği gibi bir yaşam sürmemesi ve dinden çıktığı ileri sürülerek yine örgüt içerisinde faaliyet gösteren 'Takva' grubunun hocalarından iddiaya göre Abdulsamet Demir'in (35) azmettirmesi sonucu öldürüldüğü belirtildi.

DHA

Abdulsamet Demir'in yakalanması için çalışma sürerken, şüphelilerden Naci Ölmez (33), kardeşi Sedat Ölmez (30) ve Abdullah Akdoğan (33) tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle yüzde 90 oranında raporu bulunan diğer şüpheli Emrah Ölmez (23) ise Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan örgütün sözde istihbaratçısı Emrah Ağar'ın merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki evinin önüne, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında şapkalı, maskeli ve montlu 5 kişi geldi. Şüphelilerden 1'i evin önünde gözcülük yaparken 2 şüpheli evin kapısını çalarak Ağar'a dışarıda konuşmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine şüpheliler ve Ağar sokak üzerinde yürürken diğer şüphelilerde plakasız minibüsle yanlarına gelerek Ağar'ı zorla minibüse bindirip, kaçırdı.

DHA

SAATLERCE İŞKENCE GÖRMÜŞ

Emrah Ağar'ın eşi ise, eşinin kaçırıldığını görüp, durumu polise bildirdi. Şüpheliler Emrah Ağar'ı Sille Mahallesindeki dağlık araziye getirdi. İddiaya göre Ağar'ı yere yatırıp el ve ayaklarını bağlayıp, demir sopalarla saatlerce dövüp işkence yaptı. 4 saat işkence gören, eline bıçak saplanıp, çırılçıplak soyulan Ağar, o bölgeden alınıp başka bir araziye atıldı. Ağar'ın yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Emrah Ağar'ın, kafatasında ve vücudunda birçok kırık ve iç organlarının zarar gördüğü belirlendi. Tedavi altına alınan Ağar, 12 gün süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA

MİNİBÜS, ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Olay, sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, plakasız minibüsü yüzlerce güvenlik kamerasını izleyerek adım adım takip etti. Emrah Ağar'ın DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığı ve önemli bir konumda olduğunu belirleyen polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olayın şüphelilerini tespit etti.

DHA

'TAKVA' GRUBUNUN HOCASI AZMETTİRMİŞ

Polis, cinayeti iddiaya göre örgüt içerisindeki Takva grubunun hocalarından Abdulsamet Demir'in azmettirmesiyle Naci Ölmez, kardeşleri Sedat Ölmez, Emrah Ölmez ve Abdullah Akdoğan'ın işlediğinin tespit ederek operasyon için harekete geçti. 3 Eylül günü, belirlenen 5 farklı adrese Özel Hareket polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Naci Ölmez, Sedat Ölmez, Emrah Ölmez ve Abdullah Akdoğan yakalandı. Polis, cinayeti planlayan ve azmettirdiği iddia edilen Demir’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

MİNİBÜSÜN DÖŞEMESİNİ VE KILIFLARINI DEĞİŞTİRİP, SATMIŞLAR

Cinayet Büro ekipleri, olayda kullanılan minibüsün, şüphelilerin Takva grubuna ait olan ve dini toplantılara katılanları taşımak için kullandıklarını, minibüsün döşemelerini, koltuk kılıflarını değiştirip, detaylı şekilde temizledikten sonra oto galerisine sattıklarını belirledi. Galeriye giden polis, olayda kullanılan minibüsü bularak incelemeye aldı.

DHA

DİNDEN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan çalışmalar sonucu Emrah Ağar'ın bağlı bulunduğu grup ve Takva grubu arasında yaklaşık 1 yıldır husumet bulunduğu belirtildi. Ağar'ın içerisinde bulunduğu grubun, geçtiğimiz yıl aralık ayında Sedat Ölmez'i kaçırıp, aynı dağlık araziye getirerek, 'sen dinden çıkmışsın' diyerek, ellerini ve ayaklarını bağlayıp işkence ettikleri tespit edildi. İki grup arasında karşılıklı olarak birbirlerinin dinden çıktıklarını, dine uygun yaşamadıkları ve Müslüman olmamakla itham ettikleri de öğrenildi. Emniyetteki sorgularında 3 gün boyunca konuşmayan ve sonunda suçlarını itiraf eden şüphelilerin, cinayeti de Emrah Ağar'ın dini toplantılara katılmaması, örgütün istediği gibi bir yaşam sürmemesi ve dinden çıktığını ileri sürerek öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

DHA

3'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Emrah Ağar'ın evinin önünde gözcülük yapan Emrah Ölmez'in ağır sağlık sorunları nedeniyle yüzde 90 oranında raporu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ölmez, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sedat Ölmez, Naci Ölmez ve Abdullah Akdoğan ise çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan' tutuklandı.

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