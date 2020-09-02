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POLİTİKA İSTANBUL

​ DEAŞ Ayasofya’ya saldıracaktı: DEAŞ’ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti

DEAŞ Ayasofya’ya saldıracaktı: DEAŞ’ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti

BAE, Türkiye’ye karşı saldırılarını arttırırken DEAŞ hücreleri hareketlendi. Sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, Adana’da yakalandı. Özden’in izine Taksim’de keşif yapan DEAŞ’lı Hüseyin Sağır üzerinden ulaşıldı. Özden’in Ayasofya Camii, siyasiler, devlet görevlileri ve ekonomik hedeflere olası saldırıları koordine ettiği belirlendi.

Şahin Şen Burak Doğan Yeni Şafak
BAE ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, yakalandı.
BAE ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, yakalandı.

Türkiye Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzeri bir çok bölgede çetin bir mücadele verirken, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından fonlandığı ortaya çıkan terör örgütü DEAŞ’ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti. DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden İstanbul ve Adana Emniyeti’nin ortak çalışması ile Adana’da yakalandı.

Mahmut Özden

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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden böyle yakalandı
OYNAT 00:32
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden böyle yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden böyle yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist Özden'in yakalandığını, ''DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' ifadeleriyle duyurmuştu.

O TERÖRİSTE TALİMAT VERMİŞ

İstanbul polisini Ebu Hamzi kod adlı Mahmut Özden’e götüren süreç ise Taksim ve Beyoğlu’nda düzenleyeceği eylem için keşif yapan Hüseyin Sağır’ın 15 Ağustos’ta yakalanmasıyla başladı. Bölgedeki dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eylem arayışı içinde olan teröristin yakalandığı Küçükçekmece’deki otelde yapılan aramada bir AK-47 ve 150 adet fişeği ve eylem talimatlarının bulunduğu şifreli mesajlar ele geçirilince polis araştırmaya başladı. İstanbul polisi, eylem talimatlarını DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in verdiğini ortaya çıkardı.

Taksim’de keşif yapan DEAŞ’lı terörist Hüseyin Sağır’ın talimatları Mahmut Özden’den aldığı belirlendi.

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DEAŞ’lı terörist Hüseyin Sağır

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MESAJLAR DEŞİFRE EDİLDİ

  • Şifreli mesajları deşifre eden polisler, Suriye ve Irak’ta bulunan örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin verdiği, turist kafilelerinin kaçırılması, İncirlik üssüne eylem yapılması, savcı ve milletvekillerinin kaçırılması gibi eylem planlarını Mahmut Özden’in koordine ettiği bilgisine ulaştı. Adana Emniyeti ile irtiabata geçen İstanbul polisi Özden’in yakalanması için ortak çalışma başlattı. 20 Ağustos’ta harekete geçen Adana polisi Özden’i yakaladı.

ŞİFRELİ TALİMATLAR

İstanbul’a getirilen Özden’in adresinde ele geçirilen dijital materyaller de inceleme altına alındı. Suriye ve Irak’ta bulunan örgütün sözde tepe yöneticilerinden şifreli mesajlaşma programları üzerinden talimat alan Özden’in kırsal alanda örgüt adına faaliyet yürütmek için eylem grupları oluşturduğu ortaya çıktı. DEAŞ’ın kırsal faaliyetlerine eleman ve malzeme aktarımı için güvenli ev temin etmeye çalıştığı belirlenen Özden’in ormanlık alanlara eylem için silah ve patlayıcı saklama arayışı içerisinde olduğu da tespit edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terörist Özden’in yeni ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne, siyasilere, devlet adamlarına, bazı ekonomik hedeflere, bekçilere yönelik silahlı saldırı yapılması, savcı ve milletvekillerinin kaçırılması gibi Türkiye’de yapılması planlanan sansasyonel eylemleri koordine ettiği belirlendi. Özden emniyette yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

Eylem hücresi çökertildi

  • İstanbul Emniyeti, Özden’le irtibatlı olan teröristlerin peşine düştü. Özden’den aldıkları talimat gereği eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen 12 şüphelinin izine ulaşan İstanbul polisi, önceki gece operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda örgütün eylem hücreleri çökertildi ve 11 DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı. Mahmut Özden, Temmuz 2019’da terör örgütü DEAŞ adına esnaftan haraç toplamaktan dolayı beraberindeki 17 şüpheliyle birlikte Adana’da gözaltına alınmıştı.

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Paralar BAE’den

Osmaniye merkezli 5 ilde 2 Kasım 2019’da yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan teröristler, BAE ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden “zekat” adı altında para yardımı aldıklarını itiraf etmişti. Para akışının düzenli olduğunu söyleyen Mısır uyruklu Gamal Mabrouk (58), para trafiğini şu şekilde anlatmıştı: “Parayı 15 günde bir Ebu Abdurrahman getirirdi. Yüklü miktarda para bırakırdı. 2015’te Azez’de Suudi Arabistanlı, daha önce tanımadığım bir şahıs yanıma gelip bir el çantası dolu dolar vermişti. Bu parayla Suriye’de silah tüccarından uçaksavar ve silah aldık.”

Pazarlık oyunları bozuldu

  • Terör örgütü DEAŞ’ın planladığı eylemlerin arka planındaki amaç ise şifreli mesajların çözümlenmesiyle deşifre edildi. DEAŞ’ın oluşturmayı planladığı 12-15 kişilik eylem gruplarının kırsal alanlara gömdüğü silah ve mühimmatlar ile savcı ve milletvekillerinin kaçırılması, polis ve bekçilere yönelik silahlı eylemlerle Suriye’de kamplarda esir tutulan DEAŞ üyelerinin serbest bırakılması için pazarlık yapmayı planladığı ortaya çıkarıldı. Öte yandan örgütün Türkiye’de bulunan militanlarına silahlı eğitim verebilmek amacıyla kırsal/ormanlık alanlarda güvenilir ev ve kamp alanı temin etme arayışlarında olduğu da tespit edildi.

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