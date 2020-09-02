​Akdeniz’in çıbanbaşı Macron: Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor

Fransa Akdeniz’de Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Paris, ülkenin tek uçak gemisi Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. Rafale savaş jetleri, füzeler ve denizaltılara karşı kullanılan mühimmatlarla yüklü geminin Toulon Limanı’ndan ‘savaşa hazır’ durumda yola çıktığı belirtildi. Akdeniz’de kaybettiği etki alanını genişletmek amacıyla bölgeyi kaosa sürükleyen Fransa, önündeki en büyük engel olan Türkiye’yi bertaraf etmek için Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni kullanıyor. 2011 yılında NATO’yu oldu-bitti ile müdahaleye zorlayarak Libya’da kaosun fitilini ateşleyen ve Mısır’da darbeci Sisi’ye destek veren Fransa, Akdeniz’e en uzun kıyı sınırı olan (1492 kilometre) Türkiye’yi kara sınırlarına hapsetmek için ardı ardına hamleler yapıyor. Emmanuel Macron yönetimindeki ülke, Rumların Mısır ve Lübnan’la imzaladığı hukuksuz deniz anlaşmalarını destekliyor. Fransa, Nicolas Sarkozy döneminde de Güney Kıbrıs ile savunma anlaşmaları imzalamıştı.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Macron'a yüklendi. Macron'un Lübnan'a gitmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'' dedi. BiP'te paylaş

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HER ADIMDA KARŞIMIZDA

Türkiye’ye karşı Sarkozy ve François Hollande’dan daha saldırgan bir politika benimseyen Macron, Akdeniz’de Türkiye’yi devre dışı bırakmak için planlanmış ‘EastMed’ doğalgaz boru hattı projesinin en büyük destekçisi. Avrupa Birliği ülkelerini de ikna ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile yaptığı münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmasını hukuksuz ilan etmeye çalışan Macron, Ankara’nın 27 Kasım 2019’da Libya ile imzaladığı MEB anlaşması aleyhine uluslararası arenada en büyük lobi çalışmasını yapan ülke konumunda.

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HAFTER’İN HAMİSİ

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı terörist Halife Hafter’i destekleyen Macron, Türkiye’nin attığı her adımın karşısında oldu. BAE ve Rusya ile birlikte Hafter’e silah yağdıran Fransa, Türkiye’nin UMH’ye yardımlarını engellemek için her yola başvurdu. Hatta Türkiye’den Libya’ya giden bir kargo gemisi Fransız savaş gemilerince durdurulmak istenmiş ancak Türk donanması müdahale ederek buna engel olmuştu.

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ÜST ÜSTE TATBİKAT

Son dönemde Atina ile yaşanan gerilimde de Fransa perdenin en önünde sahnede. Şubat ayında Türkiye’ye karşı Amerika ve Yunanistan’la birlikte ‘İskender 2020’ tatbikatı düzenleyen Fransız ordusu, senaryo gereği bir adayı düşman işgalinden kurtardı. Fransa, Mısır-Türkiye ilişkilerinin gerildiği temmuz ayında Mısır’la, 26-28 Ağustos arasında da yine Yunanistan ve Rum Kesimi ile tatbikat gerçekleştirdi. Sadece tatbikatlarla da kalmayan Fransa, Atina’ya fırkateyn ve savaş uçağı satmak için de mutabakata vardı. Fransızlar, Güney Kıbrıs’a hava ve deniz üssü kurmak için de kolları sıvadı. Paris’in Lübnan üzerindeki hakimiyet kurma girişimleri de bu çabanın bir parçası olarak görülüyor.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı. BiP'te paylaş

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Savaşma gücü yok

Bir dönem Paris Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Arif Esin şu yorumu yaptı: “Fransa’nın geçmişte Lübnan, Libya ve Suriye’de etki alanı vardı. Şimdi buralardaki nüfuz alanını kaybetmesi Fransa’nın ekonomik ve siyasi çıkarlarına ters. İtalya ve İspanya Akdeniz’deki tartışmalara katılmıyorlar. Hatta Türkiye’den yana tavır alıyorlar. Fransa ise askeri gemilerini gönderiyor, tatbikatlarda Yunanlılara silah da satıyor. Burada Fransız silah sanayiinin bir kazancı var. Fransız ordusu savaşa hazır veya niyetli bir ordu değildir. Afrika’da da pek çok harekâta katıldı, hiçbirinde de başarılı olamadı. Bir yeri işgal edecek, hareket edecek gücü yok.”