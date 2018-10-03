Gündem Define bahanesiyle sahte altınla inanılmaz vurgun
BARTIN

Define bahanesiyle sahte altınla inanılmaz vurgun

Bartın'da jandarmanın operasyonu ile sahte altınlarla kandırdıkları kişilerden 644 bin 500 lira alan şebekenin 7 üyesi yakalandı. 7 kişiden birinin ise Bartın Deftardarlığı'nda memur olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sahte altınla dolandırıcılık
Sahte altınla dolandırıcılık

Geçen Temmuz ayında Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya aracılığı ile sahte altınları satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki şebekenin sahte altında 555 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada grupları hedef alarak dolandırdılar

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın merkez Ellibaş köyünde sahte altınla 90 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine şebekenin uzantılarını ve diğer üyelerini de tespit etti. Savcılıktan alınan talimatla Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şebekeye yönelik ikinci defa düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında daha önceden dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Şebekenin sosyal medya aracılığı ile özellikle asker arkadaşı, iş arkadaşı, kamu çalışanı gruplarını hedef aldıkları, bu sayede mağdurların güvenini kazanarak, kişilerle sosyal medya üzerinden bağlantı kurup, sahte altın video ve fotoğrafları gönderdikleri, mağdurlara altınları arazide bulduklarını ve ucuz fiyata elden çıkartmak istedikleri gibi senaryolar kurdukları, sahte altınları satarak 644 bin 500 lira dolandırdıkları belirlendi.

Altınları bir tasa ve çuvala koyarak milleti dolandırdılar

Bu arada şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonundan ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerin görüntülerde, sahte reşat altınlarını bir tasa yada çuval içine koyup göstermeleri mağdurları nasıl kandırdıklarını da ortaya çıkarmış oldu.

REKLAM

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 44 bin 500 TL para, 1 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu ve kullandıkları 2 adet otomobile el konuldu. Gözaltına alınan Bartın Deftardarlığı'nda görevli kadın memur A.V. ile G.V., F.Y., A.B., E.B., H.K. ve Ö.A. jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Temmuz ayında yapılan operasyonda aynı şebekenin 555 bin TL, son yapılan operasyonda ise 644 bin 500 TL ile 50'ye yakın mağdurları 1 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

​14 belediyeden 9'unu daha kaybedebilir.
Endonezya'dayanardağ patladı

Endonezya'dayanardağ patladı

Deprem bölgesi yeni felaketle karşı karşıya.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Eylül ayına ait kritik veriler belli oldu.
Sokaklar ceset kokuyor

Sokaklar ceset kokuyor

​Ölü sayısı 1400'ü aştı, yardım ulaştırmak çok zor!
'Köstebek'rekora doymuyor

'Köstebek'rekora doymuyor

3. Havalimanı inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
AslanPorto'da kükreyecek

AslanPorto'da kükreyecek

​G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu deplasmanda.
Bu kimin parası?

Bu kimin parası?

​ABD'ye 2,5 milyar lira transfer eden 417 kişiye gözaltı kararı.
Ekonomik saldırıve terör iç içe

Ekonomik saldırıve terör iç içe

'​Türkiye'ye karşı iş yapabileceklerini sananlar yanılacaklar'

Akdeniz'de tropikal fırtınalar artacak

Akdeniz'de tropikal fırtınalar artacak

​Meteoroloji uzmanından iki bölge için korkutan uyarı.
Sizin hesabınızda satılık olabilir

Sizin hesabınızda satılık olabilir

Çalıntı Facebook hesapları kelepir fiyatına satılık!
Papa güven vermiyor

Papa güven vermiyor

​Biz değil, ABD'li araştırma şirketi söylüyor.
Rakka-Kerkük yağması

Rakka-Kerkük yağması

​Petrol için ABD'li, Fransız ve İngilizler sıraya girdi.
İttifaka bağlıyız

İttifaka bağlıyız

​Bahçeli: İstanbul dışından aday göstereceğiz.
Öksüz de o listede

Öksüz de o listede

Erdoğan, FETÖ'cülerin listesini Almanya'ya vermişti.
Münbiç'ten çıkın artık

Münbiç'ten çıkın artık

​Çavuşoğlu: YPG'lilerin çıkarılmas zamanı geldi.
Orduçikolata üssü oluyor

Orduçikolata üssü oluyor

​Hedef fındıktan 10 milyar dolar gelir elde etmek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.