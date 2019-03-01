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Defineciler greyder ile ikiye bölmüştü: Bakın ne çıktı - Kayseri haber

Defineciler greyder ile ikiye bölmüştü: Bakın ne çıktı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde hazine arayan definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi’ne ait anıt mezar olduğu belirlendi.

Haber Merkezi IHA
Definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepe.
Definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepe.

Sarıoğlan'a bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin greyder ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne de konu hakkında bilgi verildi.

Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi’ne ait anıt mezar olduğu belirlendi.

Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.

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