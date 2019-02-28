Bursa haber: Define aramak için sera naylonundan çadır kurmuşlar Define aramak için naylon çadır kurmuşlar Bursa'nın İznik ilçesinde kurdukları çadırda izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıları suçüstü yakalayan jandarma, kazı malzemeleri ile bir kişinin üst aramasında bir tabanca ve 30 mermi ele geçirdi.

Haber Merkezi 28 Şubat 2019, 10:59 Son Güncelleme: 28 Şubat 2019, 11:06 AA