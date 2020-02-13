Gündem Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı
ADANA

Adana haberleri:​Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı!

Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı

Adana’da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti.
Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş polisi arayarak boş arazideki tepede birkaç kişinin kazı yaptığı ihbarında bulundu. Vatandaş daha sonra da kendisi tepeye doğru gitti. Kazı yapan şahıslar vatandaşı görünce apar topar kazı yaptıkları alandan kaçtı.

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Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken, müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi.

Bir süre sonra ise olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis tepeye çıktığında iki noktanın açılarak içinin mağara gibi oyulduğunu fark etti. Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti.

Ekipler 26 parça eski para ele geçirdiler

Polis kazılan noktalardan birine girdiğinde mağara gibi açılan yerin iç tarafında da aşağı doğru kazıldığı ve merdiven ile aşağıya inildiğini gördü. Burada yaptığı çalışmada biri üzerinde kral tacı olan 26 parça eski para ele geçiren ekipler, zanlıların tepede kral ve ailesinin mezarı olduğu rivayeti üzerine kazı yaptığını öğrendi.

26 eski para ele geçirildi.

Ayrıca tepe üzerinde kayaların üzerindeki çukurların her birinin de bir mezarı temsil ettiği buradan yola çıkarak define avcılarının kazı yaptığı öne sürüldü.

Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken, müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi.

26 eski para ele geçirildi.
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