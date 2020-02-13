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ANTALYA

Büyük İskender'in geçemediği surlar birleşiyor: Karayolu surların altından inşa edilecek alt geçitle bağlanacak

Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılında kuşattığı, güçlü surları ve savunması nedeniyle fethedemediği kent olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nin, Korkuteli- Antalya karayolu nedeniyle 1950'lerde yıkılan surları, yeniden inşa edilip, birleştirilecek. Karayolu ise surların altından inşa edilecek alt geçitle bağlanacak.

Haber Merkezi DHA
1950'li yıllarda karayolu nedeniyle yıkılan kısmı yeniden ayağa kaldırılacak.
1950'li yıllarda karayolu nedeniyle yıkılan kısmı yeniden ayağa kaldırılacak.

Antalya kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, 1665 metre yükseklikteki Güllük Dağı'nın tepesinde doğal bir platform üzerine kurulu ve Büyük İskender'in fethedemediği kent olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nde, birinci etabı tamamlanan kale surlarının proje ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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Projeye göre, surların olduğu yol kısmı iptal edilecek ve karayolu surların altından inşa edilecek alt geçitle bağlanacak.

2 bin yıl 300 yıllık tarihi yol

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Müdürlüğü öncülüğünde, Antalya Müze Müdürlüğü, Antalya Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gibi kurumların işbirliği içerisinde devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2 bin 300 yıllık tarihi surların birleştirilmesi için proje çalışmaları başlatıldı.

3 bine yakın taş kullanıldı

Antik kentin kuzey batısındaki surların 3 boyutlu haritası çıkartılarak, bölgedeki 3 bine yakın taş tek tek numaralandırılıp 3 boyutlu tarandıktan sonra aslına uygun örülen surların ilk etabı tamamlandı. İkinci etapta ise 1950'li yıllarda karayolu nedeniyle yıkılan kısmı yeniden ayağa kaldırılacak.

Çalışmalar devam ediyor.

Surlar 1950'lerde yıkılmış

2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu düşünülen tarihi yolun da bulunduğu ikinci etap surların bugün hala duble yol olarak kullanılan Korkuteli- Antalya karayolu nedeniyle 1950'lerde yıkıldığı belirlendi. Yolun her iki tarafında kalıntıları bulunan surların yeniden inşası ve orijinal hale getirilmesiyle ilgili proje hazırlandı. Projeye göre, surların olduğu yol kısmı iptal edilecek ve karayolu surların altından inşa edilecek alt geçitle bağlanacak.

Karayolunun böldüğü iki bölge birleşecek

Yaklaşık 4-5 milyon TL'lik maliyet öngörülen proje ve restorasyon çalışmalarına ilişkin ihalenin bu yıl içinde yapılması planlanıyor. İhale sonrasında surlar, 2 bin 300 yıl öncesinde olduğu gibi yeniden birleştirilecek. Birleşen surlar, geçmişte olduğu gibi ormanlık ve doğal alan da olan bölgede yabani hayvan türlerinin iki alan arasındaki doğal yolu olarak da yeniden kullanılabilecek.

Büyük İskender: Bırakın kalsın

Termessos, Antalya'nın kuzeyinde Pisidia bölgesine ait çok önemli bir kent. Luvi halklarından Solymler tarafından kuruldu. Büyük İskender M.Ö. 333'de burayı kuşattı, ancak ele geçiremedi. Bugünkü kalıntılar Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait. Kentin yapılarının kalitesi ve korunmuşluk durumu iyi. Termessos mezarlıkları ile de göz kamaştırıyor. Kentte her dönemden ve tipten mezar bulunuyor. Termessos'u alamayan İskender'in, “Bırakın kalsın, yolum daha çok uzun benim, ordumu bu kartal yuvasının önünde kaybedemem" dediği de rivayetler arasında.

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