'Hayalet Şehir' için tarihi adım: Kapalı şehrin açılması için çalışmalar başlıyor

1974’ten bu yana kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş’ın açılması için harekete geçildi. Bu amaçla cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı Kapalı Maraş'ta yapılacak. Gün boyunca devam edecek toplantılar sonrasında Maraş'ın açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği 'hukuki ve siyasi' kararlar ortaya konulacak. Alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.Böylece Kapalı Maraş, 1974'ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

FOTOĞRAF 15 Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor. Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor. Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor. KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak. Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor Maraş emniyet bölük komutanlığı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay. Ada doğusundaki Gazimagosa, 1974’ün 13 Ağustos’unda, Kıbrıs Harekâtı’nın ikinci safhasında Türk askerince ele geçirilmiş ve buradaki Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılarak askeri yasak bölge ilan edilmişti. O tarihten beri bölgenin güvenliğini Mehmetçik ve az sayıda BM askeri sağlıyor. BM’ye ait bir adet bina bulunan Maraş’ta TSK’nın kullanımında 6 adet orduevi binası var. Orduevlerinin bulunduğu sahil asker ailelerinin, buranın hemen ötesinde bulunan ve kapalı bölge sınırları dışından yol açılan Derinya Plajı ise kontrollü olarak halkın kullanımına açık. Buraya ancak kimlik kontrolü sonrası girebiliyorsunuz. Kimliğiniz yoksa buraya girmeniz yasak. Bunca zorluğa rağmen Maraş sahillerinin mavilikleri turistleri kendine çekiyor. . KKTC’de tarihi bir gün: 45 yıldır kapalı olan Maraş ziyarete açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.





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DHA

KKTC bir yıl önce açılsın kararı almıştı

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılacağı öğrenildi. KKTC yönetimi yaklaşık bir yıl önce Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik karar aldı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş'ın açılması için ön çalışmaların yapılmasına başkanlık etti. Bu amaçla Kapalı Maraş'a uzman bir ekip girmiş ve envanter çalışması yaptı.

DHA

DÜNYA Maraş açılacak

Hukuki ve siyasi çalışma yapıldı

Ankara da, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalara tam destek verdi. TBB de, Kapalı Maraş için hukuki çalışmalar yaptı. Bu konuda sürecin başkanlığını da yapan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın Müsteşarı Ergun Olgun, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eski müzakarecisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'dan oluşan bir ekip kuruldu. Bu ekip, Maraş'ta hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir yol izlenmesi noktasında çalışmalar yaptı. Uluslararası hukuk gözetilerek yapılan çalışmalarda, yeni bir yol haritasının belirlenmesi noktasına gelindi.

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GÜNDEM Maraş’ta saflar sıklaşıyor

Bir dönem Las Vegas gibiydi