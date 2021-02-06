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KIRIKKALE

Delice de doğal gaza kavuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl önce söz vermişti

Kırıkkale’nin Delice ilçesini 5 Şubat 2020'de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği mitingde "İnşallah yıl sonuna kadar burada doğal gaz sorununu çözmüş olacağız" demişti. 1 yıl içinde doğal gaz çalışmaları tamamlanan ilçede, evlerde doğal gaz hizmeti verilmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
İlçede, 1 yıl içinde doğal gaz çalışmaları tamamlandı.
İlçede, 1 yıl içinde doğal gaz çalışmaları tamamlandı.

AK Parti’nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oy aldığı Kırıkkale’nin Delice ilçesini 5 Şubat 2020 günü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği mitingde “İnşallah yıl sonuna kadar burada doğal gaz sorununu çözmüş olacağız” diyerek ilçe halkına müjdeyi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermiş olduğu bu sözün ardından ilçede doğal gaz çalışmalarına başlandı. 1 yıl içinde doğal gaz çalışmaları tamamlanan ilçede, evlerde doğal gaz hizmeti verilmeye başladı.

"Hepsinden Allah razı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Hatice Altınyurt, “Öncelikle çok teşekkür ederim başkanımıza Cumhurbaşkanımıza hepsinden Allah razı olsun. Ocağımız yanıyor. Suyumuz ısınıyor. Odalarımız ısınıyor. Çok memnunuz. Tüp kolaylığı sağladı. Evlerimiz her taraf ısınıyor. Sıcak suyumuz sürekli akıyor. Hepsinden de çok memnunuz” dedi.

"Doğal gazımızı yaktık"

5 Şubat günü doğal gazı Altınyurt ailesinin evinde yaktıklarını belirten Milletvekili Ramazan Can, “Çok mutluyuz. Cuma günü 5 Şubat günü Türkiye birincisi olan Delice ilçesini seçmene teşekküre gelmişti. Orada da millete hitap ederken bizde söyledik talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımızda bizim talebimizi kabul etti.

Talimatı verdi. ‘Doğal gaz buraya en kısa 1 sene içerisinde gelecek’ dedi. Bugün de Allah’a hamdolsun. 5 Şubat ziyaretin seneyi devriyesinde bugünde burada Kadir amcanın evinde doğal gazımızı yaktık. Doğal gazımızda demlenen güzel çayımızı da içtik. Ziyade olsun diyorum. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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