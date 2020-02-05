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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale'de halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale'de halka hitap etti.Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Erdoğan " Ölümlü bir dünyanın içinde kimsenin kimseye efendilik yapmaya hakkı yok bir faydası da yok. Geldik gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale'de halka hitap ediyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün, Delice’ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice’ye teşekkür ediyorum.

Sizlerin emanetini demokrasimizi çok daha yükseklere taşımak için gayret gösteriyoruz.

Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz, Allah rahmet eylesin.

Türkiye'nin Akdeniz'de attığı meşru adımlara karşı çıkanlar, Suriye'nin İsrail'in gasp politikalarına bir şey demiyor. Bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz. Biz evlatlarımıza daha müreffeh, daha güçlü sözü dinlenen bir ülke bırakmanın derdindeyiz. Bize oy versin vermesin 81 vilayetimizin 922 ilçemizin tamamına hizmet götürdük. Nereden nereye geldiğimizi en iyi siz biliyorsunuz.

Kırıkkale, Sivas hattının demir hattı yol çalışmaları devam ediyor. 2 projeyi de hayata geçirmek için hızlandıracağız.

Delice'nin tanıtımını destekliyoruz. Kırıkkale'nin bu alandaki yönlerini güçlendiriyoruz. Jandarma Komutanlığına ait mühimmat deposunu buraya taşıyoruz.

Yeşil Vadi projesi ve içindeki oba köyüyle Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş yolu haline geldi.

Değerli kardeşlerimiz sizler bizim arkamızda olursanız bizim bir problemimiz kalmaz.

Yıl sonuna kadar burada doğal gaz problemini de çözmüş olacağız.

Rabbim bizleri şehitlerimizin ve gazilerimizin yolundan ayırmasın. Bugün bizi bağrına basan tüm halkımıza sevgi saygı sunuyor Allah'a emanet ediyorum.

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