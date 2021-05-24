Denizkurdu-2021 tatbikatı yarın başlıyor: SAT ve SAS komandoları Ege ve Akdeniz’de fırtına estirecek

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda ‘Denizkurdu-2021’ tatbikatı öncesinde brifing verildi. Brifinge; Mayın Filo Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı. Tatbikatla ilgili bilgi veren Tuğamiral Yalçın Payal, “Deniz Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Denizkurdu 2021 tatbikatı 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek.

DHA

Jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki Denizkurdu 2021 tatbikatını çok geniş katılımla icra edecektir. Tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerimiz bu tatbikat ile sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacaktır” dedi.

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‘SAT VE SAS KOMANDOLARI KATILACAK’

Tuğamiral Payal, Özel Kuvvet Timleri ve helikopterlerinin de görev alacağı tatbikat ile ilgili şu bilgileri verdi:

DHA

“Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemisi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ile nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan arama kurtarma ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan Özel Kuvvet Timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan arama kurtarma korveti, Sahil Güvenlik botları ve helikopterleri katılacaktır.

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DÜNYA Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı

DHA

Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplamda 132 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı iştirak edecektir. Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele faaliyetleri süresince kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurumlar arası eşgüdüm, usul ve esasları denenecektir.”

DHA

GEMİLERE HALK ALINMAYACAK

Kovid-19 tedbirleri kapsamında eski yıllarda olduğu gibi bu sene halkın gemilere alınmayacağını söyleyen Payal, “Tatbikatın 5 Haziran tarihinde icra edilecek seçkin gözlemci gününde askeri ve mülki erkan ile Türkiye’de görev yapan yabancı ülke askeri ateşelerinin de katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin Deniz Harp ve menfaatlerinin korunması ile verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır“ dedi.

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DHA

DÜNYA NATO'dan 10 bin askerlik tatbikat

‘SPESİFİK OLARAK BELLİ BİR SİLAHIN DENENMESİ PLANLANMADI’

Pandemi nedeniyle tatbikata 25 bin 500 personelin katılacağını belirten Tuğamiral Payal şunları kaydetti:

“Biz yeni aldığımız silahları bu tatbikatlardan bağımsız olarak planladığımız faaliyetlerde deniyoruz. Bu tatbikat stratejik seviyede tüm imkan ve kabiliyetlerin, personel, materyal, teçhizat, doktrin, usuller olarak harbe hazırlık eğitimlerini gerçekleştirmek için yapılıyor. Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı.

DHA

Malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri de görevlerini aksatmadan yürütebilmek için ülke çapında alınan tedbirlerle uyumlu olarak hatta bazı yerlerde daha sıkı tedbirler alarak faaliyetlerini yürütmek durumunda. Bu nedenle birliklerimizin birlikte görev yapan personel dışındakilerle temasını minimize edecek şekilde tedbir almak durumunda kaldık. Ancak bu etkileşimi gerçeğe yakın yapabilmek için eldeki tüm teknik vasıtaları kullanmayı planlıyoruz. Tatbikata yaklaşık 25 bin 500 personel katılacak.”

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DÜNYA Azerbaycan ordusundan 'Karabağ Fatihi' Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat

FOTOĞRAF 16 Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikata katılmak üzere görev alacak personelin Romanya'ya intikali başladı. Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner, kara veya hava yolu ile Romanya'ya hareket etti. Kara yoluyla giden askeri araç konvoyu Tugay'dan yola çıktı. Bulgaristan üzerinden Romanya'ya geçecek 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, Cincu kentinde tatbikata katılacak. Tatbikat hakkında <br>< br> ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak, ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor. ABD Avrupa Ordusu Komutanlığının, Belçika, Almanya ve Hollanda'da konuşlu bulunan kuvvetleri ve ABD'den intikal edecek hava indirme unsurlarıyla katıldığı tatbikatta, NATO ülkeleri ve ortak ülkeler de milli kuvvetleriyle yer alıyor. <br> <br> Tatbikatın caydırıcılık olarak adlandırılan birinci safhasının ilk aşamasında, ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı, Müşterek Kara Unsur Komutanlığı görevini alarak harekattaki kuvvetlerin Estonya, Bulgaristan ve Romanya'ya intikal etmesine yönelik faaliyetleri koordine ediyor. 1-14 Mayıs’taki tatbikatın bu safhası Bulgaristan, Kanada, Estonya, Almanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Romanya, İspanya ve İngiltere’nin katılımıyla Estonya, Bulgaristan ve Romanya'da icra ediliyor. Tatbikatın birinci safhasının ikinci aşamasında ise ABD Avrupa Ordusu'nun, ABD 5’inci Kolordu Komutanlığını, NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nu ve ABD’nin Avrupa'da yer alan kara unsurlarını taktik kontrolüne alması planlanıyor. <br> <br> ABD Piyade Tugayı Muharebe Görev Kuvveti, bu kapsamda Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Karadağ'a intikal edecek. Tatbikatın bu safhasına Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Kosova ve Slovenya katılacak. Tatbikatın inisiyatifin ele geçirilmesi olarak adlandırılan ikinci aşamasında Romanya Kara Kuvvetleri birlikleri, Romanya harekat alanında ABD Avrupa Kara Kuvvetleri birlikleri ile Romanya ve Bulgaristan harekat alanlarında oynak savunma icra edecek. Karadan ve havadan sevkiyat <br> <br> Macaristan'da askeri hastane ve Arnavutluk'ta Harp Esiri Toplama Merkezi tesis edilecek tatbikatın bu safhası Steadfast Defender 21 tatbikatı ile ilişkilendirilecek. <br>< br> 24 Mayıs-9 Haziran'daki bu safhaya Steadfast Defender 21 Tatbikatı kapsamında Romanya'nın Cincu kentinde olacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları da 2-9 Haziran'da katılacak. Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı Tatbikata Türkiye, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen çok uluslu NATO Kolordusu 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı (NRDC-TUR) ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri ile katılım sağlayacak. Ayrıca tatbikatın bu safhasında Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, İspanya, Ukrayna ve İngiltere yer alacak. Tatbikatın üstünlüğün ele alınmasını kapsayan üçüncü safhası ise, plan çerçevesinde NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesinin yürürlüğe sokulmasıyla başlayacak. Kolektif güvenlik kapsamında ABD 5’inci Kolordusu ve NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu, saldırgan ülke birliklerine karşı taarruzi harekatı başlatacak. Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı olarak yapılacak bu safhada Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, İspanya, Romanya, Slovenya ve İngiltere görev alacak. Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak Mehmetçik, Tekirdağ'dan yola çıktı. BiP'te paylaş

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