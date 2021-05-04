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Dünya Azerbaycan ordusundan Karabağ Fatihi Bayraktar TB2 SİHAları ile tatbikat
ASYA

Azerbaycan ordusundan 'Karabağ Fatihi' Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki işgali sonlandıran operasyonda kilit rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA’ları ile tatbikat gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusundan Karabağ Fatihi Bayraktar TB2 SİHAları ile tatbikat
Tatbikatta yer alan SİHA’lar hedefleri nokta atışıyla yok etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl için önceden belirlenen tatbikat planı kapsamında Azerbaycan ordusunun, aralarında Bayraktar TB2 SİHA’larının da yer aldığı çeşitli insansız hava araçları (İHA) ile eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

İHA

Tatbikat boyunca askerlerin en modern simülatörleri kullanarak becerilerini geliştirmek, operasyonel ve taktik bilgilerini arttırmak, pratik uçuş ve savaş görevleri gerçekleştirmek gibi eğitimler alacağı aktarıldı.

Azerbaycan ordusundan 'Karabağ Fatihi' Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat
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Azerbaycan ordusundan 'Karabağ Fatihi' Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat
Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki işgali sonlandıran operasyonda kilit rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta yer alan SİHA'ların hedefleri nokta atışıyla yok ettiği belirtildi.


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NOKTA ATIŞI

Açıklamada, kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA’larının, temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin yok edilmesi gibi görevleri icra ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Tatbikatta yer alan SİHA’ların hedefleri nokta atışıyla yok ettiği belirtildi.

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