Selçuk Bayraktar Azerbaycan medyasına konuştu: Bayraktar TB-2 adeta terörün kökünü kuruttu

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’ın İctimai Televizyonuna (İTV) konuştu. Bayraktar, milli teknoloji hamlesinin önemine dikkat çekerek, yerli ve milli insansız hava araçlarının adeta terörün kökünü kuruttuğunu ifade etti.

"Savunma sanayiye baktığımızda artık bütün dünya Türk ordularının yüksek teknolojiyle burada elde ettiği başarıyı parmakla göstererek konuşuyor oldu" diyen Bayraktar, "Burada en önemli unsur, yüksek teknolojiyi kendi öz iç dinamiklerinizle, kendi insan kaynağınızla geliştiriyor olmanız" ifadelerini kullandı.

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Bayraktar, "Burada uçağın kendisinde o fikri geliştiren, içindeki o yazılımı geliştiren asıl katma değeri ortaya koymuş oluyor. Biz Türkiye’de insansız hava araçlarını yurt dışından alıyorduk. Bir yerden sonra özellikle SİHA’ları vermez oldukları gibi tümle dışarıya bağımlı oluyorduk” açıklamasında bulundu.

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"Bayraktar TB-2 adeta terörün kökünü kuruttu"

Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava araçlarının tüm dünyada takdirle karşılandığını vurgulayan Bayraktar, "Bayraktar TB-2’yi 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık, 2014’te envantere girdi.Ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu" şeklinde konuştu.

OYNAT 02:26 Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: SİHA'lar yine destan yazdı Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları geçmişten farklı kılan önemli bir nokta vardı: Türk SİHA'ları.. Libya ve Suriye'deki savaşın dengesini değiştiren SİHA'lar, bu kez Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan sınırında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri anlattı:

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Bayraktar, "Türk ordusu, Türk güvenlik güçleri bu teknolojiyi çok üst seviyede benimsediler ve kullandılar. Dünyada hatta en üst seviyeye çıktılar. Bütün dünya Karabağ harekatında da maharetlerini görmüş oldu" dedi.

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Bayraktar, "Milli mühimmatlar, milli insansız hava araçları, milli silahlı insansız hava araçları sayesinde biz bu operasyonları hem ülkemizde hem de Karabağ harekatında gerçekleştirebildik. Biz Türkiye’de buna 'milli teknoloji hamlesi' diyoruz. Yani sadece üreten değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, tasarlayıp sonra üretilen bir teknoloji olduğunda gerçek anlamda uluslara faydası olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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Selçuk Bayraktar, dünyada nasıl hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri kurulduysa yakın bir tarihte insansız sistemler kuvvetlerinin de kurulacağını ön gördüğünü dile getirdi.

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"Milli teknolojiyi geliştirmek için toplumun seferber olması lazım"

Azerbaycan ziyaretinin ana hedeflerinden birinin de "Teknofest" olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye’de toplumsal bakış açısının değişmesi gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nı kurduk. Milli teknolojiyi geliştirme yediden yetmişe toplumsal seferberlikle olacak. Bugün dünyada hem zengin hem de bağımsız olabilmek ancak yüksek teknolojiyi geliştirmekle oluyor. Büyük dönüşüm rüzgarı da bunun üzerinden geliyor. Yeniliğin olabilmesi için de muhakkak bu fikri hayata geçirecek olanların öz güveni çok önemli. Biz bunu başarırız demeleri lazım ve buna toplumun da inanması lazım, boşuna uğraşma yerine sen yaparsın demesi lazım. Biz bu maksatla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nı kurduk” şeklinde konuştu.

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"Biz güç birliği yapmalıyız"



Azerbaycanlı gençlere tavsiyeler veren Bayraktar, “Biz tek millet iki devlet olarak, can kardeşlerimiz olarak sizleri görüyoruz. Biz muhakkak güç birliği yapmalıyız. Her anlamda, beyin gücü anlamında da güç birliği yapmalıyız ki bu alanlarda ülkelerimizi müreffeh ve bağımsız kılalım. Bir anlamda kendi geleceğimizi aydınlık yapalım. Ne kadar ufaksa o kadar geleceği hedefliyorsa, o kadar şansının daha fazla olacağına inanmasını tavsiye ediyorum. Asla yılmadan çalışmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanına" layık görülmüştü.