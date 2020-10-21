Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için verdiği mücadeleye destek veren Türk SİHA'ları Ermeni ordusunu hezimete uğratmaya devam ediyor. Cephede emin adımlarla ilerleyen ve işgal altındaki köyleri bir bir kendi topraklarına katmayı sürdüren Azerbaycan'ın gündeminde önemli bir konu daha var. Azerbaycan'da araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da işgalden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatlarda Mehmetçik'le birlikte YPG'ye, PKK'ya ve Esad'a göz açtırmayan SİHA'lar, Libya'da da Hafter milislerine karşı aktif rol üstlendi. 27 Eylül'den bu yana da Azernbaycan ordusuna destek veren Türk SİHA'ları Ermenistanı işgal ettiği topraklardan bir bir temizliyor.
Sivillere bomba yağdırdılar
Köylere düzenlenen saldırılar nedeniyle sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larını havalandırdı. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor, birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.
Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, "Dağlık Karabağ'da alınan bazı köylere BAYRAKTAR ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.
SİHA'ların kullanılmaması için NATO'ya başvurmuşlardı
Savaşta büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan, geçtiğimiz günlerde NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istemişti.