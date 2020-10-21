Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatlarda Mehmetçik'le birlikte YPG'ye, PKK'ya ve Esad'a göz açtırmayan SİHA'lar, Libya'da da Hafter milislerine karşı aktif rol üstlendi. 27 Eylül'den bu yana da Azernbaycan ordusuna destek veren Türk SİHA'ları Ermenistanı işgal ettiği topraklardan bir bir temizliyor.

Sivillere bomba yağdırdılar

Köylere düzenlenen saldırılar nedeniyle sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larını havalandırdı. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor, birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.

OYNAT 00:58 Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz

Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, "Dağlık Karabağ'da alınan bazı köylere BAYRAKTAR ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.

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SİHA'ların kullanılmaması için NATO'ya başvurmuşlardı

Savaşta büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan, geçtiğimiz günlerde NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istemişti.

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