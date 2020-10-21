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Dünya Ermenistana cepheyi dar eden SİHAlar, Azerbaycan halkının gündemi oldu Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin
ASYA

Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için verdiği mücadeleye destek veren Türk SİHA'ları Ermeni ordusunu hezimete uğratmaya devam ediyor. Cephede emin adımlarla ilerleyen ve işgal altındaki köyleri bir bir kendi topraklarına katmayı sürdüren Azerbaycan'ın gündeminde önemli bir konu daha var. Azerbaycan'da araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da işgalden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatlarda Mehmetçik'le birlikte YPG'ye, PKK'ya ve Esad'a göz açtırmayan SİHA'lar, Libya'da da Hafter milislerine karşı aktif rol üstlendi. 27 Eylül'den bu yana da Azernbaycan ordusuna destek veren Türk SİHA'ları Ermenistanı işgal ettiği topraklardan bir bir temizliyor.

Sivillere bomba yağdırdılar

Köylere düzenlenen saldırılar nedeniyle sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larını havalandırdı. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor, birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.

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Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.

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Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz
  • Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, "Dağlık Karabağ'da alınan bazı köylere BAYRAKTAR ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.

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SİHA'ların kullanılmaması için NATO'ya başvurmuşlardı

Savaşta büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan, geçtiğimiz günlerde NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istemişti.

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Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
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Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı:


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