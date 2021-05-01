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Ekonomi Ermenistanın Bayraktar korkusu Googleda en çok TB2yi araştırdılar
SAVUNMA SANAYİ

Ermenistan'ın Bayraktar korkusu: Google'da en çok TB2'yi araştırdılar

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için verdiği mücadelede büyük rol oynayan Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Bayraktar TB2, Google’da son bir yılda en fazla Ermenistan’dan aratıldı.

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Ermenistanın Bayraktar korkusu: Googleda en çok TB2yi araştırdılar
Bayraktar TB2

Türkiye’nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan’ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

En çok Ermeniler merak ediyor

Son dönemde arama motoru Google’da dünya genelinde binlerce kez aratılan Bayraktar TB2, en çok Ermeniler tarafından merak edildi.

Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan’dan yapıldı.

Yunanistan'da da merak arttı

TRT Haber'in haberine göre; Ermenistan’ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor. Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google’da en çok arayan ülkeler arasında.

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TB2, 4-10 Ekim arasında zirveye çıktı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı. Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

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