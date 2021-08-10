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Dikiş makinesi sesinden rahatsız olan komşusunu önce şikayet etti ardından bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de akşam saatlerinde dikiş makinesi çalıştırdığı için komşusu tarafından uyarılan kişi, önce karakola gidip komşusundan şikayetçi oldu ardından oğluyla birlikte saldırıp bıçaklayarak öldürdü. İki aile arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada başından yaralanan anne, bıçaklanan oğlunun başında gözyaşı döktü.

Haber Merkezi İHA
Denizli haber: Dikiş makinesi sesinden rahatsız olan komşusunu önce şikayet etti ardından bıçaklayarak öldürdü
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran Osman K., seslerden rahatsız olan komşusu Ümit Ç. (35) tarafından uyarıldı. Daha sonra iki komşu arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, komşusundan şikayetçi olacağını beyan eden Osman K.’yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Osman K’nın davacı ve şikayetçi olması üzerine polis ekipleri bu kez şikayet edilen taraf olan Ümit Ç.’i ifade işlemleri için karakola götürmek üzere bölgeye gitti.

Polis ekipleri Ümit Ç.'yi evden çıkarıp ekip otosuna götüreceği sırada az önce karakolda komşusunda şikayetçi olan Osman K. ve oğlu Ali K., Ümit Ç.’nin üzerine bıçaklarla saldırdı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavgaya, her iki aileden yaklaşık 15 kişi dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Her iki grubun birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı kavgada göğsünden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan Ümit Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavganın daha da büyümesini havaya ateş ederek önleyen polis ekipleri, arbedeye karışan iki grubu güçlükle dağıttı. İki çocuk babası Ümit Ç.’yi bıçaklayan baba Osman K. ve oğlu Ali K. gözaltına alındı.

Başından yaralanan anne kanlar içinde yatan oğlunun başında feryat etti

Kendisi de başından yaralan anne Ayten Ç., yaralı oğlunun başında feryat etti. Kendi can acısına aldırmadan oğlu için gözyaşı döken annenin çığlıkları sokağı inletti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan Ümit Ç.’nin kalbinin durduğunu belirledi. Yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Ümit Ç., ambulansla alınıp hastaneye sevk edilirken aşırı kan kaybı nedeniyle yolda hayatını kaybetti.


Acılı ve öfkeli ailenin, karşı tarafa saldırması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastane önünde bekleyen aile, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Olayda hayatını kaybeden Osman K.'nın dikiş makinesi sesinden dolayı daha önce birçok kez mahalleli tarafından uyarıldığı öğrenildi.

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