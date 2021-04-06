Gündem Denizlide salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı
DENİZLİ

Denizli haber: Salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı

Denizli'de salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı

Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, salça kutusu içine gizlenmiş 296 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Denizli haber: Salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı
Ele geçirilen tarihi paralar.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen H.K. ve A.D.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi
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Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramalarda bagajdaki salça kutusuna gizlenmiş, Roma dönemine ait 263 bronz sikke, 15 yüzük, 15 çeşitli takı malzemesi, gümüş sikke, heykel başı ve gözyaşı şişesi ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirildi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı.
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.
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Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi.
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Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.
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6 şüpheli gözaltına alındı Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Zanlıların, çalınmasın diye eserleri evlerinin bahçesine gömdüğü bildirildi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.
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6 şüpheli gözaltına alındı<br>​<br>​ Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirildi
İzmir Menemen merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.


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