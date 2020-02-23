Gündem Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi
ADANA

Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi

Adana’da bir iş merkezinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.
Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı.

Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.
  • Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada, özel deri kılıf içinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.

Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi.

Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.

Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.

Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.

Kitaplar incelenmek üzere müzeye gönderildi.

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