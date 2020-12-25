Gündem Denizlide 22 bin 800 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
DENİZLİ

Denizli haberleri: 22 bin 800 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Denizli'de 22 bin 800 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Denizli'de bu yıl gerçekleştirilen 45 operasyonda 22 bin 800 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bu operasyonlarda 100 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 22 bin 800 litre kaçak/sahte alkol, 1302 şişe kaçak/sahte alkol, 5 bin 400 alkol üretim malzemesi ile kaçak alkol yapımında kullanılan 500 litre etil alkole el konulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Valilikten yapılan açıklamada yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan şahıs ve iş yerlerinden kaçak içki almamaları vurgulandı.
Valilikten yapılan açıklamada yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan şahıs ve iş yerlerinden kaçak içki almamaları vurgulandı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son dönemde sahte ve kaçak alkollü içki kullanımından dolayı çok sayıda vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olayların meydana geldiği, bahse konu olayların Denizli'de de meydana gelmesini engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mesai mefhumu gözetilmeksizin çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

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Kırk beş operasyon gerçekleşti

  • Denizli'de yasa dışı imalathanelerde alkol üreterek dağıtımını yapmak suretiyle haksız rekabet, halk sağlığına yönelik tehdit oluşturan, aynı zamanda devletin vergi kaybına neden olan her türlü kaçak alkol satışı ve imalatının engellenmesi amacıyla şüpheli şahıs ve organizasyonlara yönelik bu yıl 45 operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

100 şüpheli yakalandı

"Bu operasyonlarda 100 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 22 bin 800 litre kaçak/sahte alkol, 1302 şişe kaçak/sahte alkol, 5 bin 400 alkol üretim malzemesi ile kaçak alkol yapımında kullanılan 500 litre etil alkole el konulmuştur."

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  • Yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan şahıs ve iş yerlerinden kaçak içki almamaları vurgulanan açıklamada, "Alkollü içki alımı esnasında şişe üzerinde orijinal bandrolünün bulunmasına dikkat etmeleri, şişesi yıpranmış daha önceden kullanıldığı belli olan ve dolum olarak tabir edilen tezgah altı yerlerde üretildiği anlaşılan alkollü içkileri satın almamaları ve bu içkileri tüketmemeleri vatandaşlarımızın sağlığı için önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.
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