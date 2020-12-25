Gündem Yılbaşı öncesi Ankarada merkezli sahte içki operasyonu 27 gözaltı
ANKARA

Yılbaşı öncesi Ankara'da merkezli sahte içki operasyonu: 27 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen 32 kişiden aralarında örgüt lideri ve üyelerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı sebebiyle piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) ürettiği belirlendi.

Eş zamanlı operasyon

Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Kaçakçılık ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer alan 26 zanlı olmak üzere toplam 32 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  • Operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı. Yapılan aramalar sırasında bir evde bazanın altına saklanmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM
Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'dan sonra sahte içki İstanbul'da da can aldı: Ağzı ve burnu kan içinde bulundu
GÜNDEM
Bursa'dan sonra sahte içki İstanbul'da da can aldı: Ağzı ve burnu kan içinde bulundu

Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi

Bursa'dan sonra sahte içki İstanbul'da da can aldı: Ağzı ve burnu kan içinde bulundu
GÜNDEM
Bursa'dan sonra sahte içki İstanbul'da da can aldı: Ağzı ve burnu kan içinde bulundu
Abone Ol Google News
Her araca bir karne

Her araca bir karne

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.
17 kişi hakkındagözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.
Yüz yüze sınavlar ertelendi

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

Hem suçlu <br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​'Su' bahanesini polis affetmeyince bir de kızdı: Sanki vatan hainiyiz!
İki fabrikada<br>eş zamanlı yangın

İki fabrikada
eş zamanlı yangın

Yangınların ardından itfaiye ekipleri seferber oldu.
Öğlen<br>saatlerine dikkat!

Öğlen
saatlerine dikkat!

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı.
Artık zorunlu<br>olmayacak

Artık zorunlu
olmayacak

İki bakanın ortak imzasıyla yayımlandı.
7 ilçede<br>operasyon

7 ilçede
operasyon

Yabancı uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı.
Bebeğe aldırış etmediler

Bebeğe aldırış etmediler

​Alman polisinden başörtülü kadına işkence.
O sektöre ruhsat yok

O sektöre ruhsat yok

​Kılıçdaroğlu'na en ilginç tepki Adana'dan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.