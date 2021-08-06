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DENİZLİ

Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gece geç saatlerde başlayan orman yangınının ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldüğünü, soğutma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Denizli son dakika haberler: Buldanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Buldan'ın Gölbaşı Mahallesi'ndeki İçme Deresi'nde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Yangını söndürme çalışmalarına Buldan Belediyesi personeli de destek verdi.

AA

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan orman yangınının ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldüğünü, soğutma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

AA

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik de ormanlık alanlar, mesire yerleri ve tabiat parklarına girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

AA

Buldan'a bağlı Türlübey Mahallesi'nde de ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

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