İletişim Başkanlığı: 208 orman yangınının 196'sı kontrol altında

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı.
Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.
Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.
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Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü.
İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi.
Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor. Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü.
Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında küçük yangın izlerine rastlanılırken, dış kısımda kalan duvarlarda yangın izlerinin yanı sıra alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.
Agoranın güney kısmında yer alan kemerler, yanan ağaçlardan ve alevlerden zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü.
Kalıntıların bazı noktalarında yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, ağaçlardan düşen kozalaklar ise kalıntıların içini doldurdu.
Antik kent içinde yer alan hamam, sarnıç, agora ve tapınak ise yangından dolayı simsiyah oldu.
Kent içinde yer alan ve çevresi telle kapatılan sarnıcın olduğu alan da yangında hasar gördü.
Sarnıcın içine, yangında oluşan küller doldu.
Tabelalar ise yanmayla beraber karardı.
Antik kentin girişi de karardı.
Alevler Manavgat'taki Lyrbe Antik Kenti'ni de küle çevirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 4 gündür devam ediyor
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 4 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor. Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
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Gülme krizine sokan müdahale: Yangın söndürme helikopterini yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu
Türkiye yanan ormanları söndürmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bölge halkı ve gönüllüler de yangını söndürmek için ekiplere destek oluyor. Yanan bölgeye su döken helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaşların ıslandığı anlar kameraya anbean böyle yansıdı.