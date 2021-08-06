Yangın bölgeleri mücbir sebep kapsamına alındı: Beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'dan itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlık tarafından, Osmaniye'nin Kadirli ve merkez, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulundu.

Bu yerlerde yangının başlangıç tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ile 1 Kasım (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek.

Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, söz konusu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, yangın tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi uzatıldı.

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FOTOĞRAF 7 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce başlayan ve ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikmer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlar geride kalan 8 güne rağmen halen devam ediyor. Binlerce dönüm alanın küle döndüğü orman yangınında seyrine doyum olmayan yemyeşil ormanlar simsiyah oldu. Havadan çekilen görüntülerde objektiflere yansıyan manzara yürekleri dağladı. Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi Yürekleri yakan kare: Yeşil alan siyaha büründü Muğla'da 8 gün önce Marmaris'te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu. Yangın sonrası oluşan manzara görenlerin yüreklerini dağladı.

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Ödemeler kasım ayında yapılacak

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, 16 Kasım günü sonuna kadar verilebilecek. Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım gün sonuna kadar ödenebilecek.

Söz konusu yerlerde bulunan mükelleflerce, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı ikinci geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16 Aralık gün sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.

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FOTOĞRAF 21 Savurkapı mevkisine 10 bin, başka alanlara da 5 bin 500 olmak üzere bugüne kadar 15 bini aşkın fidan diken ve 1 tona yakın meşe palamudunu da toprakla buluşturan Şeyhmus Erginoğlu, günün büyük bölümünü doğayla iç içe geçiriyor. Oluşturduğu ağaçlık alanda yangına neden olabilecek çöpleri temizleyen Erginoğlu, ülkenin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını, tek başına yaşadığı evindeki televizyondan üzüntüyle takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kendisini örnek gösterdiği Erginoğlu, vatandaşlara yangınlarda kaybedilen ormanların yeniden oluşturulması için fidan dikme çağrısında bulunuyor. Ölünceye kadar ağaç dikeceğim <br><br> Erginoğu, gençliğinde 25 yıl kamyon şoförlüğü yaptığını, 1995 yılında aracını sattığını ve bu işi bıraktığını söyledi. Bir ay evde oturunca tembelleşmeye başladığını ve Bu böyle olmaz diyerek doğa için çalışmaya karar verdiğini anlatan Erginoğlu, daha sonra çeşmeler yaptığını, ağaç dikmeye başladığını belirtti. Erginoğlu, Mardin'de 15 bin 500 ağaç diktim. 500'ünü bu sene diktim. Ağaç dikmeyi çok seviyorum. Savurkapı Mahallesi'ndeki bir alan çöplüktü. Çöpleri topladım, ağaç diktim. Yeni yerlerde de yeni ağaçlar dikeceğiz. Sağlığım olduğu sürece, ölünceye kadar ağaç dikeceğim. dedi. Orman yanınca bizim ciğerlerimiz yanıyor <br><br> Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına değinen Erginoğlu, Orman yanınca bizim ciğerlerimiz yanıyor. Bu yangınlara çok üzülüyorum. Ağaç da bir can. Askerdeyken de ormandaki ağaçların bakımını yapıyordum. Çocukken de bahçemiz vardı, orada da çalışırdım. Ağaçları çok seviyorum. Sevmeye devam edeceğim. diye konuştu. Erginoğlu, oluşturduğu ormanda yangına neden olabilecek çöpleri temizlediğini, kuru otları topladığını, sulama ve bakım yaptığını anlatarak, Cam sıcağı çekiyor ve etrafındaki otlar yanabiliyor hatta naylon poşetler de yangın çıkarabilir. Bunları topluyor ya çöpe atıyor ya da toprağa gömüyorum. ifadelerini kullandı. Herkes bir ağaç dikse 84 milyon ağaç olur <br><br> Herkesi yanan ormanların yeniden oluşturulması için ağaç dikmeye davet eden Erginoğlu, Türkiye'nin ormanları, kalbi yanmış. Bütün Türkiye'ye, gençlere sesleniyorum; herkes bir ağaç diksin. 84 milyon kişi var ülkede. Herkes bir ağaç dikse 84 milyon ağaç olur. Bütün Türkiye orman olur. Allah için herkes bir fidan diksin. O zaman eski ormanlarımızdan daha fazlası olacak. diye konuştu. Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Çöplüğü ormana çeviren Mardinli Şeyhmus amcadan 'fidan dikin' çağrısı Mardin'de bir çöplüğü 26 yıl boyunca diktiği binlerce fidanla yeşil bir görünüme kavuşturan doğasever Şeyhmus Erginoğlu, günün büyük bölümünü ağaçlık alanda geçiriyor ve yangına yol açabilecek çöpleri temizliyor. Yangınlarda yitirilen ormanların yeniden kazanılması için herkesi ağaç dikmeye davet eden Erginoğlu "Orman yanınca ciğerlerimiz yanıyor. Herkes bir ağaç dikse 84 milyon ağaç olur. Bütün Türkiye orman olur" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti. Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü. TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.

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FOTOĞRAF 25 Manavgat yangını ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya-Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası’na doğru ilerleyen yangın, dün akşam saatlerinde Eynif Ovasına indiği bildirildi. Antalya’nın İbradı İlçesi Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, yangının köylüler ile birlikte 5 gündür önünü kesmeye çalıştıklarını fakat Eynif Ovasına indiğini söyledi. Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlayan yangın bugün itibariyle şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle İbradı ilçesine bağlı Girendere Boğazı üstü Gölcük yaylası mevkiine sıçradı. Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor. Tarihi Düğmeli evlerin olduğu ve 780 nüfuslu, 330 konutlu Ormana köyüne karayoluyla yaklaşık 18 km uzaklıktaki alanda yüksek kesimlerde birçok noktada başlayan yangın, söndürme ekipleri ve bölge halkının mücadelesiyle birlikte kontrol altına alınmaya çalışıldıysa da dün akşam saatlerinde Yılkı atları ile ünlü Eynif Ovasına ulaştı. Yangının şu anda Eynif Ovasına kadar geldiğini anlatan Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, Manavgat’ın Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahalleleri İbradı ilçesi sınırları içerisindedir. Yılkı atları ile de ünlü Eynif Ovası’da sınır bölgesidir. Özellikle Bölgede kızılçam ormanları yoğunluktadır. Günlerdir Ormana halkımız canla başla yangınla mücadele ediyor. Şu anda alevler Ormana’nın Badınoluğu, Girendere, Eynif Ovası, Gölcük ve Katırancı mevkiini atladı. Dün akşam saatlerinde ise Eynif Ovasına kadar ulaştı. Devletimizin tüm birimleri canla başla mücadele ediyorlar dedi. “Yılkı atları ve yaban hayatının yaşam alanı” <br><br> 90 bin dönümlük olan Eynif ovasında yaşayan Toroslar’ın efsanesi Yılkı atları da sürüler halinde burada yaşadığını anlatan Canbaş, “Yılkı atlarının sayısının sadece Eynif Ovasında bin civarındadır. Hatta daha fazla sayıdadır. Ormana ve Başlar köyünün ovada binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanları bulunmaktadır. Ayrıca Eynif Ovası’nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü bulunmaktadır... Bölgedeki çobanların tahliyesi yapıldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bölgeden çıkartıldı. Bölge yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Sadece Yılkı Atları değil, yaban keçisi, ve sayısız hayvanlar bölgede dağınık bir şekilde yaşamaktadır. Umarım bir an önce yangın söndürülür” diye konuştu. “Akseki’deki yangınlar kontrol altına alındı” <br><br> Akseki’nin Güğlen dağındaki yangınlar gece saatlerinde kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi. Akseki’de Kepezbeleni, Kepez, Hocaköy ve Güneykaya mahallelerinden sonra Güğlen Dağındaki yangınında yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan yapmış oldukları çalışmalara bölgedeki halktan da büyük destek sağlandı. Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı: Yılkı atları ve geyiklerin hayatı tehlikede Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovasına sıçrayan orman yangını devam ediyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor.

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