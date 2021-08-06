Gündem Muğladan sevindiren haber Yangın bölgesi 3e düştü
MUĞLA

Muğla’dan sevindiren haber: Yangın bölgesi 3’e düştü

Muğla’da altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarından üçü kısmen kontrol altına alınırken, üç bölgede devam eden yangınları ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Muğla’dan sevindiren haber: Yangın bölgesi 3’e düştü
Muğla

Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarında, gerçekleştirilen yoğun söndürme çalışmaları ile yangınların üç bölgeye düşmesi sağlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Turunç Mahallesi’nin zirve kısımlarında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Seydikemer’deki yangın kısmen kontrol altına alınırken bölgede yine soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Milas Kıyıkışlacık yangını ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

“Yangınlar üç bölgede aktif olarak devam ediyor”

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar Mahallesi ve Akköprü mevkiinde, Muğla merkeze bağlı Kozağaç İkizce hattı Şenyayla mevkiinde ve Bayır Yumaklı mevkilerinde yangınlar devam ediyor. Üç bölgede aktif olarak devam eden yangınları havadan ve karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Alevler Manavgat'taki Lyrbe Antik Kenti'ni de küle çevirdi
FOTOĞRAF 13
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Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü.
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İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi.
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Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor. Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü.
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Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında küçük yangın izlerine rastlanılırken, dış kısımda kalan duvarlarda yangın izlerinin yanı sıra alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.
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Agoranın güney kısmında yer alan kemerler, yanan ağaçlardan ve alevlerden zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü.
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Kalıntıların bazı noktalarında yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, ağaçlardan düşen kozalaklar ise kalıntıların içini doldurdu.
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Antik kent içinde yer alan hamam, sarnıç, agora ve tapınak ise yangından dolayı simsiyah oldu.
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Kent içinde yer alan ve çevresi telle kapatılan sarnıcın olduğu alan da yangında hasar gördü.
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Sarnıcın içine, yangında oluşan küller doldu.
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Tabelalar ise yanmayla beraber karardı.
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Antik kentin girişi de karardı.
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Alevler Manavgat'taki Lyrbe Antik Kenti'ni de küle çevirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.


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