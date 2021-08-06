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MUĞLA

Yangın Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor: İş makinaları hendek kazacak

Muğla’daki orman yangınının Yeniköy Termik Santrali istikametine ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet’e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri: İş makinaları hendek kazacak
Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri

Muğla’nın Milas ilçesinde süren orman yangını gece saatlerinde Gürceğiz Mahallesini tehdit etmeye başladı. Yangının yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santraline doğru ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.

Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor.

SANTRALDE YANGIN TEDBİRLERİ

Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet’e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.

Dokuz gündür devam ediyor: Alevler gecenin karanlığını aydınlattı
FOTOĞRAF 9
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.
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Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.
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Dokuz gündür devam ediyor: Alevler gecenin karanlığını aydınlattı
Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor.

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