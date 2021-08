​Bu ateşi söndüreceğiz

OSMAN ÖZGAN - MUHAMMED KURTAR

Manavgat’a bağlı Taşağıl/Mihrap Mahallesi’nde oluşturulan yaklaşık 50 kişilik “Mihrap kesim ekibi”, yangının başladığı günden bu yana gece gündüz demeden tek bir canlı kurtarmak için canları pahasına mücadele ediyor. Kimi zaman alevlerin ortasına dalan ekibin oluşturdukları koridor sayesinde yangın, bu bölgede birçok yerleşim yerine ulaşamadan kontrol altına alındı. Böylece birçok insan da ölümden döndü.

OYNAT 01:09 Yangın söndürme çalışmalarındaki gönüllü vatandaş sitem etti: Instagram'a video koymak için gelmeyin Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında gönüllü bir vatandaş, yardım için gelen bazı insanların sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak etkileşim almaya çalışmalarına tepki gösterdi.



Günlerdir mücadele verdiklerini belirten vatandaş, 'Instagram'a video koymak için geliyorsanız gelmeyin arkadaşlar. Yangını söndürmek için eğitimli ekiplerle beraber yukarı çıkıyoruz. Canımızı dişimize takıp alevlerin arasına giriyoruz. Sadece video paylaşmak, kahramanlık gösterisi ve şov yapmak için elinde cep telefonuyla bizleri bölen insanlar var. Burada insanları, ormanları, hayvanları kurtarıyoruz yapmayın ya!' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ALEVLERİN İÇİNDE

Kendilerine “isimsiz kahraman” denildiğini ifade eden Mihrap kesim ekibinin lideri Adem Gündoğdu, şunları söyledi: “Mihrap ekibi ile beraber yangının başından beri görevdeyiz. Zaman zaman yangının içinde kaldık. Rüzgar nedeniyle bazen yaptığımız işlemin de faydası olmadı. Hem yangınla hem rüzgarla mücadele ettik. Ben halciyim. Buradan benim menfaatim yok. Ama işimizi gücümüzü bıraktık ve buradayız. Ekibimizde 50 kişi var, her birine günlük bin lira versem gelip çalışmaz. Ama vatanı, milleti için ciğerlerimiz için hepsi uğraştı. Ateşin çocukları yaktıysa yağmurun çocukları da söndürecek Allah’ın izniyle.”

GÜNDEM Bakan Soylu açıkladı: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok

GÜNDEM Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 'yangınla mücadele' vurgusu

GECE YARISINA KADAR

Mihrap İmam Hatibi olarak görev yapan Durdu Yıldız da ekibin içinde. Kahramanmaraşlı olan ve 9 yıldır Mihrap’ta görev yapan Yıldız, “Köylülerimizle yangın başladığından beri Taşağıl bölgesindeki yangın noktalarında önleme amaçlı ağaç kesimi yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar Orman Genel Müdürlüğümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dün bir bölgede yolun alt kısmını 50-100 metre kadar indirdik. Bayağı işe yaradı, oradan atlayamadı ateş. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz devletimize, milletimize. Sabah geliyoruz, gece yarısına kadar nereyi gösterirlerse bilfiil ağaç kesimi yapıyoruz” dedi. Kaçarlar mevkiinde de ağaç kesimi yaptıklarını söyleyen Yıldız, yaptıkları çalışma sayesinde buradaki bir mahallede sadece bir evin yandığını anlattı. Yıldız, ağaçları kesmelerinin büyük faydası olduğunu aktardı.

REKLAM

İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BIRAKTIK

Kesim ekibi içerisinde yer alan Ahmet Kocabaş da “Sabah 8’de evimizden çıkıp gece 12’de evine dönen kişileriz bizler. Bu dağlarda gönüllü çalışan vatandaşlarız biz. İşimizi gücümüzü bıraktık, burada çalışıyoruz. Bu dağ bizim, bir metre yeşil alan kalsın diye uğraşıyoruz. Hayvansever vatandaşlarımız çoktu Türkiye’de, nereye gitti bu vatandaşlarımız? Bu ağaç seven doğa seven vatandaşlarımız nereye gitti? Ben yeri geliyor ekmek yemiyorum, su içmiyorum” ifadelerini kullandı.

ATEŞLE ‘RAFTİNG’

Bir diğer kesim ekibi de Manavgat Beşkonak Mahallesinde oluşturuldu. Beşkonak kesim ekibinde yer alan Hasan Kutu, rafting ile uğraştığını ancak yangın nedeniyle işlerini bıraktığını ve yardıma geldiğini anlattı. Kutu, “İtfaiye ekiplerine yardım ediyoruz. Önleme amaçlı ağaçları kesiyoruz. Su taşıyoruz insanlara. Ne gerekirse her şeyi yapıyoruz yani. Her gün bir tehlike atlatıyoruz. Birçok kez yanma tehlikesi geçirdik. Önceki gün gece saat 04.00 civarlarında yine her tarafımızı çevirdi yangın, yine kaçtık. Ama söndürdük orayı, amaca ulaştık” dedi.

HER GÜN KONYA’DAN GELİYOR

Sadece bölgenin insanı değil, civar illerdeki vatandaşlar da seferber. Mustafa Ekinci de bunlardan birisi. Beton mikseriyle her gün Konya’dan Manavgat’a gelen Ekinci, ekiplerin soğutma çalışmalarına yardımcı oluyor. Ekinci, “Konya’dan geliyorum. Ufak tefek yardım edip geri gidiyorum. Soğutma işlemi yapıyorum. Yangın başladığından bu yana her gün geliyorum, sonra geri Konya’ya gidiyorum” dedi.

Gece görev bizde

Yangının devam ettiği Kızıldağ mevkiinde köylüler de yangının sönmesini bekliyor. Akbaş köyünden Ramazan Akbaş, itfaiyecilere, orman işçilerine köylülere çay, yemek, su verdiklerini anlatırken Karabucak köyünden Ahmet Karakılıç (67) “Bu memlekette yaşadık bu memleketi korumakla görevliyiz. Araziyi biz burada iyi biliyoruz, yangını söndürmeye gelen ekiplere yardım ediyoruz. Yeşilimiz siyah oldu” diyor. Mustafa Kilitpaşaoğlu (66) da Sarin Kepez köyünden. Kilitpaşaoğlu, “Gece boyunca ateşin içinde çalıştık. Her köyden 20-30 kişi birarada tırmık yapmak için geldik. Ben buraya 3 köy uzaklıktan geldim, bütün köylüler seferber. Arazözlere yol açtık, set çektik. Akşam olup helikopterler uçaklar çekilince yangına girdik. Sabah helikopterler, uçaklar gelince yangından çekildik” dedi.

REKLAM

Helikoptere jet havuz