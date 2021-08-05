Bakan Soylu açıkladı: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

5 ilde 12 orman yangını için çalışmalar sürüyor. 126 kırsal alanda yangına müdahale yapıldı. Devam edenler yangınlarda 16 suatar, 9 İHA, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri 5250 personel ile bu çalışmalar devam ediyor.

Sıcaklık, düşük nem ve artan rüzgar yangının durumunu etkiledi. Muğla genelinde 1 hafta yağış beklenmiyor. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem günlük aşağı yukarı yüzde 20, gece de yüzde 40 ila 50 civarında.

28 Temmuz -5 Ağustos tarihlerinde 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak.

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Müdahalede araç sayılarımızda mutlaka hesaba katmamız gerekir. Sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmak değil, diğer makineler ve insan sayısı üzerinden de gitmemiz gerekiyor.

Yangınlarla mücadele sürüyor

28 Temmuz'da 49 yangına envanterimizdeki 1 uçak, 21 helikopter ve 206 arazözle müdahale ettik. 4 Ağustos'tan sonra 4 uçak, 16 helikopterle etkin müdahalemize devam ediyoruz.

Son 2 yılda 5 adet büyük yangın yaşadık. Ama son 9 günde 15'i büyük olmak üzere bu yangınların bir kısmı devam ediyor. 16 uçak, 56 helikopter, 7 adet jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor.

Rusya'dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, İspanya'dan 2, Hırvatistan'dan 1 amfibik uçak, Azerbaycan'dan 1 uçak ve 1 helikopter hava söndürme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

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Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra yanan ağaçlar en kısa sürede sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak.

Yanan alanların rehabilitasyonu yapılacak ve fidan dikimine hazır hale getireceğiz. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacka. Geleceğe Nefes kampanyasıyla 252 milyon fidan... 252 milyon fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.

OYNAT 01:36 Bakan Pakdemirli: 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısında konuştu. Bakan Pakdemirli, 'Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra yanan ağaçlar en kısa sürede sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak. Geleceğe Nefes kampanyasıyla 252 milyon fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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'Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kurulmasının vakti gelmiştir'

Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kurulmasının vakti gelmiştir.

Akut dönemleri geçebilmek için ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri makine, teçhizat, hava aracı paylaşabileceği ve eğitimlerini paylaşabileceği bir birliğin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle paylaşıyor olacağız.

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Asıl en önemli varlığımız insan kaynağımız. Toplam 21 bin 90 personelimiz var. Hava araçlarının toplam kapasitesinde 2002'ye göre yüzde 75 artış var.

İlk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA'ların kullanılması konusu Türkiye'de ilk ve dünyada ABD'den sonra ikinci olduğumuzu kabul edelim.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir taraftan yangınla mücadele aynı kararlılık ve aynı disiplinle devam ediyor. Diğer taraftan da vatandaşımızın yangından dolayı karşı karşıya kaldığı tüm meseleleri karşılamaya çalışıyoruz.

54 ayrı birimden 11 bin 844 haneden 36 bin 365 kişi tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki rakam. Bunların bir kısmı KYK'nın misafiri oldu, bir kısmı konteyner ve çadırlarda barınıyor. Diğer bir kısmı da kendi aileleri, yakınlarıyla kalıyorlar.

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Yangınla karşı karşıya kalınan meselelerden bir tanesi de insanlarımızın yaşadığı binalar. Muğla ölçeğinde 971 bina 1943 bağımsız bölüm tespiti yapılmıştır. Bir bölümü az, bir bölümü orta, bir bölümü ağır hasarlı bir bölümü de yıkıktır. 77 konut acil yıkılacak, ağır hasarlı konumundadır.

Buraya toplam 20 milyon liralık yardım gönderilmiştir. Hem eşya hem de kiraya çıkma yardımları da tespit edildiği andan vatandaşlarımızın hesabına aktarılmaktadır.

Günlük ortalama gerek çalışanlarımız gerekse afetzede vatandaşlarımız için bir beslenme grubunu yöneterek hem Kızılay kendisi hem de diğer sivil toplum organizasyonları koordine ederek vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamaktadır. Şu ana kadar 200 bin litre civarında su dağıtımı sadece Kızılay tarafından gerçekleştirilmiştir.

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Şu ana kadar sadece yangına dışarıdan gelen ve kamu kurum ve kuruluşlarından katılan personel sayısı 2975'tir. 473 de araçtır. Bunların 443'ü itfaiyedir.

Azerbaycan'dan 110 personel ve 54 araç Türkiye'ye intikal etmiştir ve sahada çalışmaktadırlar.

6 bin 563 personel aktif olarak çalışmaktadır, 610 da araç tüm çalışma gruplarımızda çalışmasına devam etmektedir.

Tam elektrik verilemeyen 1 tek mahalle var. Yaklaşık 10 km'lik bir hat var tamiri gereken. 103 elektrik direğimizde de hasar var.

552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Bugün itibarıyla 35 ayrı mahalle ve 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir. Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Milas.

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'Termik santralde radyoaktif sızıntı tespit edilemedi'

Termik santralde herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir. Ekiplerimiz çok üst düzey bir çalışma göstermektedir.

Hem havadan hem karadan büyük bir mücadele verilmektedir.

OYNAT 00:40 İçişleri Bakanı Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısında konuştu. Bakan Soylu, alevlerin sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'ne ilişkin, 'Termik santralde herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir. Ekiplerimiz çok üst düzey bir çalışma göstermektedir. Hem havadan hem karadan büyük bir mücadele verilmektedir.' ifadelerini kullandı.



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'Provokatif paylaşımlara işlem başlatıldı'

Provokatif davrananlar var. Sahada motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Saha dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Sosyal medyada 3 bin 246 içerik tespit edildi. 172 sosyal medya paylaşımı hakkında işlem başlatıldı.