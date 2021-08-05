Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 'yangınla mücadele' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve üç buçuk saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yazılı açıklama yayımlandı.
MGK sonrası yayımlanan bildiriden satır başları şöyle:
-Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür.
-Sınır güvenliğine yönelik ilave adımlar görüşüldü.
-Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözüm vurgulandı. Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.
-Dünya ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi.
-PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır.