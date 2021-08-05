Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 'yangınla mücadele' vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonra erdi. Üç buçuk saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yayımlandı. Kamuoyuyla paylaşılan bildiride yangınlarla ilgili sürdürülen mücadelenin gözden geçirildiği ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi. Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkelerim şiddetle kınandığı belirtildi.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2021, 19:33 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2021, 20:12 DHA