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ANKARA

Sekiz gün sonra anladılar:  Evet o uçaklar uçamıyormuş

Orman yangınlarının başladığı ilk günden bu yana “THK uçakları niye kullanılmıyor” diyerek hükümeti eleştiren CHP gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. CHP’li heyetle THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde incelemede bulunan Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilerin “Hangarda çalışabilir hiç uçak yok mu?” sorusuna “Yok” cevabını verdi. Bu sözleri duyan CHP’lilerin ise suratı asıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sekiz gün sonra anladılar: ​Evet o uçaklar uçamıyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarından oluşan heyetle Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde incelemelerde bulundu. Manavgat ziyaretinde hükümetin THK’nın içinde bulunduğu durumu bilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamasından 7 gün sonra THK ziyaretinde aldığı bilgilerle gerçekleri tek te öğrendi.

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CHP'li Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması

ALGIYI ÇÖKERTEN AÇIKLAMA

  • Çıkışta gazetecilerin THK uçakları ile ilgili sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP öncülüğünde yürütülen ‘THK’nın çalışan uçakları uçurulmuyor’ algısını çökertti. Kılıçdaroğlu, ‘Uçaklar uçmuyor’ deyince ziyaretteki CHP’lilerin suratı bir anda ekşidi. “Uçakların bakımı gerekiyor. Yedek parça sorunu var. Onların giderilmesi gerekiyor.” diye konuşan Kılıçdaroğlu, “Neresinden bakılırsa en hızlı üç ayda bir uçağı kaldırabiliriz. Çünkü sivil havacılığın kuralları var. Biz bir kamu kuruluşuyuz ve o kuralların dışında kalamayız diyorlar. Haklılar ama 3 ay mı olur yoksa daha fazla mı olur. Burada önemli olan bu kurumu ayağa kaldırmak” açıklamasını yaptı.

CHP’Lİ VEKİLLER POZ VERMİŞTİ

Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde THK uçakları önünde poz veren CHP Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Servet Ünsal ve Yıldırım Kaya ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, uçakların kullanılabilir durumda olduğunu iddia ederek basın önünde adeta şov yapmıştı.

  • CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de İspanya’dan gelen yangın söndürme uçaklarını örnek göstererek THK uçaklarının iş görmez durumda olduğunun yalan olduğunu iddia etmişti.
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