Sekiz gün sonra anladılar: Evet o uçaklar uçamıyormuş Orman yangınlarının başladığı ilk günden bu yana “THK uçakları niye kullanılmıyor” diyerek hükümeti eleştiren CHP gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. CHP’li heyetle THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde incelemede bulunan Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilerin “Hangarda çalışabilir hiç uçak yok mu?” sorusuna “Yok” cevabını verdi. Bu sözleri duyan CHP’lilerin ise suratı asıldı.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2021, 06:44 Yeni Şafak