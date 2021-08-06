CHP'li Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması

Türkiye günlerdir tüm imkanlarıyla yangınlarla mücadele ederken, iktidar bir yandan da muhalefetin provokasyonlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.
Türk Hava Kurumu uçakları ile ilgili halka yanlış bilgiler sunan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'THK Hangarında çalışabilir uçak olmadığı' itirafında bulundu.
'Hangarda çalışabilir durumda uçak yok'
Bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, şu anda yok" dedi.
CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'na rağmen yalanda ısrarcı
Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun itirafına rağmen aynı yalanı sürdürmekte ısrar etti.
Bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yalancılıkla itham eden ederek, 'Tarım Bakanının THK'nın uçakları iş görmez yalanına aldanmayın.' ifadelerini kullandı.
Özel, bu sözleriyle partisinin genel başkanına 'yalancı' imasında bulunmuş oldu.