Türkiye günlerdir tüm imkanlarıyla yangınlarla mücadele ederken, iktidar bir yandan da muhalefetin provokasyonlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Türk Hava Kurumu uçakları ile ilgili halka yanlış bilgiler sunan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'THK Hangarında çalışabilir uçak olmadığı' itirafında bulundu.

'Hangarda çalışabilir durumda uçak yok'

Bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, şu anda yok" dedi.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: THK'da çalışabilir uçak yok

CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'na rağmen yalanda ısrarcı

Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun itirafına rağmen aynı yalanı sürdürmekte ısrar etti.

OYNAT 00:24 CHP'li Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyareti sırasında uçakların kullanılamayacak durumda olduğunu itiraf etmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını görmezden gelerek 'Tarım Bakanının THK'nın uçakları iş görmez yalanına aldanmayınız.' dedi. Özel, bu sözleriyle partisinin genel başkanına 'yalancı' imasında bulunmuş oldu. BiP'te paylaş

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Bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yalancılıkla itham eden ederek, 'Tarım Bakanının THK'nın uçakları iş görmez yalanına aldanmayın.' ifadelerini kullandı.

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Özel, bu sözleriyle partisinin genel başkanına 'yalancı' imasında bulunmuş oldu.