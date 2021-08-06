Gündem CHPli Özgür Özelden Kemal Kılıçdaroğluna yalancı iması
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyareti sırasında uçakların kullanılamayacak durumda olduğunu itiraf etmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını görmezden gelerek "Tarım Bakanının THK'nın uçakları iş görmez yalanına aldanmayınız." dedi. Özel, bu sözleriyle partisinin genel başkanına 'yalancı' imasında bulunmuş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özelden Kemal Kılıçdaroğluna yalancı iması
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye günlerdir tüm imkanlarıyla yangınlarla mücadele ederken, iktidar bir yandan da muhalefetin provokasyonlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Türk Hava Kurumu uçakları ile ilgili halka yanlış bilgiler sunan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'THK Hangarında çalışabilir uçak olmadığı' itirafında bulundu.

'Hangarda çalışabilir durumda uçak yok'

Bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, şu anda yok" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: THK'da çalışabilir uçak yok
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: THK'da çalışabilir uçak yok

CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'na rağmen yalanda ısrarcı

Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun itirafına rağmen aynı yalanı sürdürmekte ısrar etti.

CHP'li Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması
OYNAT 00:24
CHP'li Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyareti sırasında uçakların kullanılamayacak durumda olduğunu itiraf etmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını görmezden gelerek 'Tarım Bakanının THK'nın uçakları iş görmez yalanına aldanmayınız.' dedi. Özel, bu sözleriyle partisinin genel başkanına 'yalancı' imasında bulunmuş oldu.

Bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yalancılıkla itham eden ederek, 'Tarım Bakanının THK'nın uçakları iş görmez yalanına aldanmayın.' ifadelerini kullandı.

Özel, bu sözleriyle partisinin genel başkanına 'yalancı' imasında bulunmuş oldu.

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