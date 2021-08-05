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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: THK'da çalışabilir uçak yok

Türk Hava Kurumu’nun işe yaramayan uçakları üzerinden günlerdir algı operasyonu yürüten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THK'da çalışabilir uçak olmadığını itiraf etti. THK ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusuna, "Hayır, şu anda yok" yanıtını verdi.

Haber Merkezi AA Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu: THKda çalışabilir uçak yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Her yaz orman yangınlarının yoğunlaştığı dönemlerde ortaya atılan, ‘Yangın söndürme uçağı yok. Ormanlarımız yanarken Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçakları depolarda çürüyor’ iddiaları, son bir haftadır devam eden orman yangınları boyunca yeniden gündeme sürüldü.

KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yönde açıklamalarda bulunarak, yürütülen algı operasyonlarına ortak olmuştu. Kılıçdaroğlu, dün İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarıyla ile birlikte THK'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bitmeyen THK yalanı
GÜNDEM
Bitmeyen THK yalanı

"ÇALIŞABİLİR UÇAK YOK"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'THK Hangarında çalışabilir uçak olmadığı' itirafında bulundu. Bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, şu anda yok" dedi.

Kılıçdaroğlu THK ziyaretinde konuştu: Çalışabilir durumda olan hiçbir uçak yok
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Kılıçdaroğlu THK ziyaretinde konuştu: Çalışabilir durumda olan hiçbir uçak yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu THK'nın envanterindeki uçaklarla ilgili, 'Uçakların bakımı gerekiyor, yedek parça sorunu var. En hızlı biz 3 ayda bir uçağı kaldırabiliriz.' diye konuştu.

'Çalışabilir durumda olan hiçbir uçak yok muymuş şu anda hangarda?' sorusu yöneltilen Kılıçdaroğlu, 'Hayır şu anda yok yanıtını verdi.

ERDOĞAN'I DOĞRULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçakları üzerinden yürütülen tartışmalar için geçtiğimiz günlerde "THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok" demişti.

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