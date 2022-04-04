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Gündem Denizlide 12 FETÖ üyesi tutuklandı
DENİZLİ

Denizli’de 12 FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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Haber Merkezi İHA
Denizli’de 12 FETÖ üyesi tutuklandı
Gündem

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde aranan kişilerin yakalanması operasyonlar devam ediliyor.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon sonucunda 12 üye ekipler tarafından yakalandı. Karakola götürülen 12 üye, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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