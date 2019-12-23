Denizli'de Roma dönemine ait 10 cam ve toprak şişe ele geçirildi

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Ümraniye’de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

Ümraniye’de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik polis ekiplerine ateş açtı. Polis de şahsa ateş açınca silahlı çatışma yaşandı. Polis tarafından vurularak durdurulan şahıs yaralandı.